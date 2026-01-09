洲美關渡改城鄉一 市府立場不變

洲美關渡平原擁有廣大農地與溼地，長年限建未徵收，缺乏整體規畫，市府於民國113年在「台北市國土計畫審議會第5次會議」中，修正後通過規畫為「城鄉發展地區第一類」國土計畫案，同年8月15日依程序報內政部審議。（本報資料照片）

台北市政府為加速洲美、關渡平原都市規畫，民國113年通過「城鄉發展地區第一類」國土計畫案，但提送內政部時遭打回票。北投區多位里長9日呼籲市府盡快啟動後續規畫，台北市長蔣萬安回應，市府堅定將該地改為「城鄉一」的立場，會積極與中央溝通，確保地方發展。

洲美、關渡平原擁有廣大農地與溼地，長年限建未徵收、缺乏整體規畫，市府於113年在「台北市國土計畫審議會第5次會議」修正後通過規畫為「城鄉一」，同年8月15日依程序報內政部審議。

昨日洲美、關渡平原8位里長在「北投區115年度市長與里長有約活動」時共同提案，建請市府及早規畫洲美、關渡平原第二階段開發計畫。洲美里長陳照梅指出，洲美平原第一階段北士科園區開發計畫多已底定，包括輝達等大型企業即將進駐，住宅區大部分建案也已完銷9成。

陳照梅說，目前推估周邊市有地已所剩不多，連市府規畫在洲美國小預定地蓋國際羽球館的土地，恐怕也都相當緊繃，未來若有像輝達、科技集團金仁寶等大型企業想進駐，恐已無法滿足需求，且都市計畫從規畫到真正開發往往需要20年，盼市府盡快啟動洲美、關渡平原第二階段開發計畫，不要等土地用盡才開始。

蔣萬安回應，市府先前已將計畫案送至內政部審議，希望將洲美、關渡平原從原本的農業區轉為城鄉發展區，但遭內政部以需要補充說明發回。

蔣萬安強調，市府會堅定「城鄉發展區」立場，做更細緻的規畫，同時積極跟中央溝通，希望中央能夠加速審議、核定。

都發局長簡瑟芳表示，以「城鄉一」作平原未來藍圖，將可確保土地利用彈性，不過內政部決議要求維持「農發五」，市府正與中央密切討論，若中央支持「城鄉一」提案，市府才有機會針對此地擬定下階段開發計畫。