活了21年才知道！身分證上「分隔線不是直線」，真實用途曝光：長知識了。圖／攝影許苡晴

國民身分證是民眾日常辦理事務、驗證身分時不可或缺的重要證件，而你是否曾仔細留意過上面的設計細節呢？近日就有網友在社群平台分享一項意外發現，指出身分證上的分隔線其實並非「直線」，上面竟是一排小字樣，讓他感到十分震驚。貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友都驚呼「活了21年才知道！」

一名網友在Threads發文分享驚人發現，「剛剛才發現原來身份證上的分隔線不是直線！」仔細對比身分證照片後才發現，用來分隔姓名、出生年月日與發證日期的線條，其實不是單純的直線，而是由細小的「THE REPUBLIC OF CHINA」字樣組成。

對此，許多網友看後也非常驚訝，紛紛留言「謝謝你，我活了21年今天才知道」、「這是什麼冷知識」、「好厲害，從來沒發現」、「原來如此！英文的中華民國」、「謝謝讓我知道這小知識」、「好酷！！！從來沒仔細看過耶」、「哇！從來沒發現耶」、「長知識了！無限循環THE REPUBLIC OF CHINA」。

一名網友在Threads上表示「剛剛才發現原來身份證上的分隔線不是直線！」圖／翻攝自threads

真實功能曝光：防偽設計

事實上，內政部戶政司的官網指出，國民身分證上的「線」其實是由連續微小的英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」（中華民國）組成，主要功能是重要的「防偽設計」之一，透過放大檢視，能協助辨識身分證的真偽，防止偽造。

此外，身分證上還有水印、安全線、雷射穿孔等設計，並有特殊的紙張和油墨，在紫外光下有不同的螢光反應，都是為了增加仿造難度，保障證件真偽。



