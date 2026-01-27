活了30才知道！她每天洗頭仍飄油味 美髮師解答驚呆眾人：少關鍵1動作

生活中心／王文承報導

不少人都有每天洗頭的習慣，但常常才洗完沒多久，頭皮又開始出油，甚至飄出陣陣油味，讓人誤以為清潔不夠。一名女子分享，自己每天洗頭都非常用力，連續搓洗兩遍、每次超過5分鐘，但隔天頭皮仍會出現油味，完全不像在美髮店洗完能維持清香好幾天，讓她忍不住好奇背後原因。貼文曝光後，引發大量討論，甚至釣出專業美髮師現身解答。

一名網友在社群平台《Threads》發文表示，自己每天洗頭都洗得很認真，不僅洗兩遍、每遍都超過5分鐘，常常洗到手痠，但隔天頭皮還是會散發油味；反觀在美髮店洗頭，清香感卻能維持2、3天，讓她忍不住發問：「為什麼會差這麼多？」

對此，一名美髮師跳出來說明，指出許多人洗頭的關鍵步驟其實做錯了。她表示，美髮師在幫客人洗頭時，不會直接在頭皮上起泡，而是先在髮尾將洗髮精搓出泡沫，再均勻帶到頭皮與頭髮各個部位，同時確保沖水時沖得非常乾淨。

美髮師提醒，「泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，否則幾天後不只頭皮味道會變重，還容易發癢。」她也補充，如果依照正確洗髮步驟後，仍有出油問題，建議改用偏涼性的洗髮精，幫助調節頭皮油脂。

貼文曝光後，引起網友熱議，「果然沒有簡單的工作，respect」、「難怪我洗完頭皮都會癢，原來方法錯了，謝謝解惑」、「這就是美髮店專業的地方，真的很感謝台灣的美髮師」、「給人洗完真的有種頭皮活過來的感覺，自己很難搓那麼久，手會先酸」、「剛洗澡立刻試，吹完頭髮真的變超蓬鬆，感謝美髮超人」、「一般市面上的洗髮精都含有矽靈工業蠟，長期洗會阻塞你的毛囊跟頭皮出油，長屑跟敏感掉髮， 所以你要用對專業的洗髮精才能有效地去除你的頭皮問題」、「包頭髮的時候不要包到頭皮」、「可以5-7天洗一次枕頭套，毛巾可能用兩三次洗一次這樣」。

原PO也在留言中更新近況，表示改用正確洗髮方式後，隔天下午6點雖然仍有些出油，但已完全沒有異味，甚至還特地「強迫男友幫忙聞」確認，忍不住感嘆：「活了30年，到現在才知道原來頭髮要這樣洗。」

