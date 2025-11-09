活人獻祭？美國女持刀狠刺2歲弟 稱「有人在我耳邊說話」

美國紐澤西州傳出一起恐怖意外，一名20歲女子涉嫌持刀刺傷自己的2歲弟弟，警方透露，她被逮捕後稱「聽到聲音指使她這樣做」，事發前她曾提起「活人獻祭」話題，十分驚悚。

紐澤西州傳出恐怖刺傷案件。（示意圖／Pexels）

美國《紐約郵報》報導，這名被捕女子羅德里格斯（Marlene Rodriguez），涉嫌於1日刺傷自己2歲弟弟，警方指出，案發後立即趕往其住宅，發現男童仍「意識清醒、能夠回應」，隨即緊急將其送往醫院治療。根據法庭文件，男童胸口遭刺，造成肺部穿孔與心臟壁撕裂，目前情況穩定。

報導指出，羅德里格斯被捕後在警局接受詢問，承認自己「刺傷了弟弟」，她表示「記得自己這樣做」，曾聽到聲音「要她這樣做」。而她回答警方問題時，還表示「有第三個人在叫她不要再說話，以免被關進監獄。」此時調查人員立即中止對她的問訊。

值得注意的是，根據警方調查紀錄，案發當天，羅德里格斯的表親曾向警方表示，事發前她突然提起「活人獻祭」的話題，並問表親，「你有沒有犧牲過任何人？」不久後，孩子母親聽到房內傳出哭聲，立刻趕去查看，發現男童胸口被刺傷，地上還有一把染血的刀。

