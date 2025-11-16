活佛轉世須中共批准 西藏專家：「官方達賴喇嘛」將成歷史笑柄
〔記者陳鈺馥／台北報導〕達賴喇嘛西藏宗教基金會今日舉行「雪域論壇：2025尋找共同點」西藏國際研討會，針對中共當局立法規定，達賴喇嘛的轉世，必須在中國境內尋訪，並經中央政府批准。專家學者痛批，中共當局炮製的「尋訪與確認達賴喇嘛轉世」辦法，錯誤而荒謬，若中共推出所謂「官方達賴喇嘛」，不會得到大多數藏傳佛教信眾承認，將成為歷史笑柄。
《西藏自古以來就不是中國一部分》作者劉漢城表示，中國聲稱自古擁有西藏主權，所以有權決定達賴喇嘛的轉世，但根據中國的權威原始資料，在1949年之前中國從來未曾擁有過對西藏的實質主權，因此沒有權利決定和控制達賴喇嘛的轉世。
劉漢城指出，達賴喇嘛轉世的程序沒有源自中國的固定宗教儀軌或歷史訂制、法律，因此中共政府今天要干涉藏人如何處理達賴喇嘛轉世，完全沒有歷史、法律和道義的界限。
劉漢城也說，中華民國部分，中華民國成立之初是軍閥割據，後歷經北伐、抗日、內戰，當時中國政府是自顧不暇，根本沒什麼精力顧及西藏。且清朝滅亡後，英國當時協助藏人把殘存清兵全都趕出西藏，在1949年中華人民共和國成立之前，中華民國政府在西藏也是沒有什麼勢力的。
居住在美國的《北京之春》榮譽主編胡平表示，對於達賴喇嘛的轉世，中共搬出「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，主張必須在中國國內尋訪，必須以「金瓶掣籤」方式確定，必須經「中央政府批准」，然而中共這三項主張皆站不住腳。
胡平強調，在藏傳佛教歷史上，早已有中國以外尋訪轉世活佛的先例。例如第四世達賴喇嘛雲丹嘉措誕生於蒙古，當時中國為明朝，而明版圖並不包括蒙古。藏傳佛教的弘傳原本就超越西藏地域和中國國界，活佛轉世的尋訪範圍，主要依據藏傳佛教的信仰傳播與信眾分布，自然不受地理疆界限制。
胡平進一步說，清代曾有若干皇帝以「金瓶掣籤」方式介入達賴喇嘛的認定，但實際上，真正依此程序認定的達賴喇嘛僅一、兩位，多數歷代達賴喇嘛，包括現任的達賴喇嘛均未經「金瓶掣籤」程序而確定。
胡平痛批，中共當局炮製的那一套「尋訪與確認達賴喇嘛轉世」辦法，錯誤而荒謬。未來若中共真的推出所謂「官方達賴喇嘛」，必不會得到絕大多數藏傳佛教信眾承認，這場政治操弄注定成為歷史笑柄，最終被徹底廢棄。
輔英科技大學教授蘇嘉宏則說，在可預見的未來，可能會有兩個達賴喇嘛並存，海外藏傳佛教的達賴喇嘛，將會自成一格與中國形成競爭關係。
