活出生命力量 花蓮榮家陪伴閻啟明 分享新書

花蓮榮家副主任巫嘉昌率領團隊，陪同九十五歲榮民伯伯閻啟明，參加其新書《不堪回首閻啟明口述白色歲月回憶錄》分享會。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮榮家副主任巫嘉昌率領團隊，陪同九十五歲榮民伯伯閻啟明前往壽豐「小和農村民宿」，參加其新書《不堪回首閻啟明口述白色歲月回憶錄》分享會，活動溫馨動人，展現早期榮民以堅毅力量走過人生風雨的珍貴歷程。

花蓮榮家表示，閻啟明伯伯早年服役於海軍陸戰隊，人生歷經波折，仍以正向態度面對挑戰。近年來在榮家照料下，他依然精神矍鑠，致詞時聲音鏗鏘，言談中充滿人生智慧，令在場來賓深受感動。

分享會中，榮家同仁與嘉賓陪同閻伯伯合唱〈玫瑰玫瑰我愛你〉、〈永遠的微笑〉等歌曲，熟悉旋律使現場氣氛更加溫暖。

閻啟明伯伯表示，他深受羅家倫《新人生觀》啟發，希望藉由寫書整理生命中的每一段成長故事，也提醒年輕世代珍惜今日的幸福。

花蓮榮家副主任巫嘉昌表示，閻啟明伯伯以出書方式記錄生命歷程、傳遞力量，值得敬佩，榮家將持續打造友善環境，鼓勵長輩參與社會互動與創作，並期盼未來能為閻伯伯舉辦百歲慶生活動，與大家共同見證他精彩豐富的人生。