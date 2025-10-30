活到老服務到老 ！嘉縣表揚195位衛生保健績優志工

嘉義縣衛生局長趙紋華（中）親自頒獎，感謝志工在衛生保健工作中的奉獻與付出。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣衛生局於29日舉行114年度衛生保健績優志工頒獎典禮，表揚在公共衛生與社區照護領域中長期奉獻的志工們，此次共計195位志工獲得個人獎項，包括德馨獎13位、愛馨獎12位、善馨獎15位、高齡績優獎117位及績優獎72位；另，績優團隊獎則由長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院獲得，象徵團隊合作在衛生保健服務中的重要價值。

德馨獎獲獎者平均年齡達70歲，平均服務時數高達2,800小時。其中，溪口鄉衛生所志工邱煌君18年間投入3,473小時，現年82歲仍持續熱心服務，是最堅定、可靠的在地守護者。愛馨獎志工平均年齡67歲，服務時數平均1,889小時，其中嘉義長庚紀念醫院志工陳箐繡累計服務3,437小時，以長年陪伴與支持成為溫暖社區的典範。善馨獎平均年齡65歲，服務時數平均1,099小時，中埔鄉衛生所凃淑琴加入僅4年半即累積1,767小時，展現「服務不在年資，而在一顆願意付出的心」。

高齡績優獎中，受獎者平均年齡72歲，其中85歲的朴子市衛生所志工陳玲美投入261小時服務，展現活到老、服務到老的精神，詮釋高齡者在社區中依然能發揮力量，志工們在櫃檯服務、活動支援、陪伴長者及醫療協助等面向默默付出，透過日常行動推動高齡也能有力量的理念，使嘉義縣的高齡友善社區願景逐步落實。

高齡志工代表上台領獎，展現『活到老、服務到老』的精神風範，溫暖社區。(記者張翔翻攝)

衛生局長趙紋華表示，志工是嘉義縣最溫暖的力量，因為有志工的陪伴，衛生局及衛生所的服務才能深入社區、觸及更多民眾需求。她強調，高齡不是限制，而是經驗與智慧的累積，期盼透過此次表揚，吸引更多民眾加入衛生保健志工行列，共同推動「健康嘉義、高齡友善」的社區願景。