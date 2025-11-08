活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃

英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。

伊莉莎白女王健康祕訣

據說，英國伊莉莎白女王生前堅守好幾項健康法則，而且每天都親身實踐。根據媒體透露，她特別著重維持規律的生活，每天都在晚間11點就寢，早晨7點半起床，在8點半左右享用早餐。

在運動方面，愛馬聞名的伊莉莎白女王，每天都會花1到2個小時騎馬，此外每天還會花30分鐘左右做伸展。

廣告 廣告

在飲食方面，據說也很注重攝取身體所需的蛋白質量。她每天都會攝取大量的蛋白質、蔬菜與水果，若是沒有與人聚餐，午餐大部分都是吃烤雞或烤魚。

看更多：譚敦慈不吃4種魚、外食不碰糙米！醫揭指甲1徵兆恐中毒了



老人家更該多吃肉

日本精神科醫師和田秀樹說，在女王的健康法則中，最讓他眼睛一亮的就是刻意攝取大量蛋白質，因此直到晚年依然兼具美麗的外表與敏銳的判斷力，到了96歲高齡依然維持健康長壽，攝取大量蛋白質絕對是很重要的關鍵。

和田秀樹認為，特別是高齡長者，也就是75歲以上的人，更應該吃肉，最大的原因就是從肉類當中，可以攝取到充足的蛋白質。

話說回來，即使一樣是肉類，隨著種類及部位不同，蛋白質含量也會有所差異，不過基本上蛋白質都會占肉類總重量的15％到23％左右；比起白飯（約3％）、蔬菜（約1％到3％），肉類的蛋白質含量，可說是遙遙領先。所以，對於沒有充分攝取蛋白質的高齡長者，特別強調吃肉的重要性。

看更多：老人吃蛋有禁忌！這樣吃蛋恐傷身 營養師揭正確吃法



蛋白質不夠 身體會出狀況

和田秀樹強調，肉類最大的優點就是含有大量的蛋白質，蛋白質的英文是Protein，這是從希臘文「第一」的意思演變而來。蛋白質正如其名，對人體而言是第一需要的營養素。

蛋白質是形成人體內臟、肌肉、皮膚等的主要成分，若是蛋白質不足，不僅內臟功能會衰退、肌肉量會下滑，皮膚狀態也會惡化。

更重要的是，蛋白質也是形成免疫抗體、荷爾蒙、酵素等掌控人體的重要物質的原料；一旦蛋白質不足，身體缺乏製造免疫抗體的原料，免疫功能就會下滑。

正如大家所知，高齡長者很容易感染肺炎，甚至致死，比起年輕人，高齡長者罹患肺炎更容易演變為重症，這也是因為蛋白質不足導致免疫力低落的緣故。

反之，如果是平時有充分攝取蛋白質的人，例如伊莉莎白女王，就能享有健康長壽的人生。

百歲人瑞的飲食祕密

有一項調查是請100位超過百歲的人瑞，記錄3天內的飲食內容（共9餐），結果在總共900餐（100人×9餐）當中，百歲人瑞有809餐（89.9％）都有充分攝取蛋白質。

看更多：百歲人瑞長壽方法大揭密！喝咖啡、吃甜食照樣「呷百二」重點在1關鍵



◎ 本文摘自／《幸齡人生80個樂活康養從容百歲的生活提案：在日常生活中實踐快樂安老的祕訣！日本現象級暢銷書《80歳の壁》之具體實踐版，和田秀樹醫師寫給所有人的百歲人生指南》和田秀樹 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

霜降天冷又下雨 心情好憂鬱？中醫教你喝2茶解憂鬱又養肝

日本人三餐白飯照吃，卻很少糖尿病？醫揭：他們多做2件事

節氣立冬到 最忌諱「這樣」過生活！醫授3祕訣遠離腰酸



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章