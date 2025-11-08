活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。
伊莉莎白女王健康祕訣
據說，英國伊莉莎白女王生前堅守好幾項健康法則，而且每天都親身實踐。根據媒體透露，她特別著重維持規律的生活，每天都在晚間11點就寢，早晨7點半起床，在8點半左右享用早餐。
在運動方面，愛馬聞名的伊莉莎白女王，每天都會花1到2個小時騎馬，此外每天還會花30分鐘左右做伸展。
在飲食方面，據說也很注重攝取身體所需的蛋白質量。她每天都會攝取大量的蛋白質、蔬菜與水果，若是沒有與人聚餐，午餐大部分都是吃烤雞或烤魚。
看更多：譚敦慈不吃4種魚、外食不碰糙米！醫揭指甲1徵兆恐中毒了
老人家更該多吃肉
日本精神科醫師和田秀樹說，在女王的健康法則中，最讓他眼睛一亮的就是刻意攝取大量蛋白質，因此直到晚年依然兼具美麗的外表與敏銳的判斷力，到了96歲高齡依然維持健康長壽，攝取大量蛋白質絕對是很重要的關鍵。
和田秀樹認為，特別是高齡長者，也就是75歲以上的人，更應該吃肉，最大的原因就是從肉類當中，可以攝取到充足的蛋白質。
話說回來，即使一樣是肉類，隨著種類及部位不同，蛋白質含量也會有所差異，不過基本上蛋白質都會占肉類總重量的15％到23％左右；比起白飯（約3％）、蔬菜（約1％到3％），肉類的蛋白質含量，可說是遙遙領先。所以，對於沒有充分攝取蛋白質的高齡長者，特別強調吃肉的重要性。
蛋白質不夠 身體會出狀況
和田秀樹強調，肉類最大的優點就是含有大量的蛋白質，蛋白質的英文是Protein，這是從希臘文「第一」的意思演變而來。蛋白質正如其名，對人體而言是第一需要的營養素。
蛋白質是形成人體內臟、肌肉、皮膚等的主要成分，若是蛋白質不足，不僅內臟功能會衰退、肌肉量會下滑，皮膚狀態也會惡化。
更重要的是，蛋白質也是形成免疫抗體、荷爾蒙、酵素等掌控人體的重要物質的原料；一旦蛋白質不足，身體缺乏製造免疫抗體的原料，免疫功能就會下滑。
正如大家所知，高齡長者很容易感染肺炎，甚至致死，比起年輕人，高齡長者罹患肺炎更容易演變為重症，這也是因為蛋白質不足導致免疫力低落的緣故。
反之，如果是平時有充分攝取蛋白質的人，例如伊莉莎白女王，就能享有健康長壽的人生。
百歲人瑞的飲食祕密
有一項調查是請100位超過百歲的人瑞，記錄3天內的飲食內容（共9餐），結果在總共900餐（100人×9餐）當中，百歲人瑞有809餐（89.9％）都有充分攝取蛋白質。
看更多：百歲人瑞長壽方法大揭密！喝咖啡、吃甜食照樣「呷百二」重點在1關鍵
◎ 本文摘自／《幸齡人生80個樂活康養從容百歲的生活提案：在日常生活中實踐快樂安老的祕訣！日本現象級暢銷書《80歳の壁》之具體實踐版，和田秀樹醫師寫給所有人的百歲人生指南》和田秀樹 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
霜降天冷又下雨 心情好憂鬱？中醫教你喝2茶解憂鬱又養肝
日本人三餐白飯照吃，卻很少糖尿病？醫揭：他們多做2件事
節氣立冬到 最忌諱「這樣」過生活！醫授3祕訣遠離腰酸
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
全球最長壽夫妻！108歲丈夫與107歲妻相愛83年 曝幸福祕訣：每天午餐喝啤酒
美國邁阿密一對高齡夫妻以「合計216歲又132天」的紀錄，獲《金氏世界紀錄》（Guinness World Records）認證為「全球最年長在世夫妻」，同時打破「史上年齡總和最高夫妻」紀錄。兩人結縭已超過83年，也被長壽研究機構 LongeviQuest認定為「現存婚齡最久夫妻」。他們是108歲的萊爾吉頓（Lyle Gittens）與107歲的艾蓮娜吉頓（Eleanor Gittens），用一生詮釋長久陪伴的力量。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
86歲蕭萬長抗癌14年！5招養身訣竅曝 每週必喝「這湯」4次
86歲前副總統蕭萬長罹患肺癌14年，至今仍健康的秘訣在於每日步行、桌遊動腦、閱讀與健康飲食。每週4次「養身菜湯」搭配抗癌蔬菜與蛋白質，營養師建議連纖維一起攝取，助抗氧化與抗發炎，可作為癌症康復生活參考。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
咖啡渣別丟！很多人不知道 驚人發現：華麗變身不輸「頂尖SPA級」保養品
喜歡自煮咖啡的人，咖啡渣千萬別丟，說不定能幫你賺回一點補貼買豆錢喔！很多人沒想到每次倒掉的咖啡渣，竟是保養達人眼中的寶貝，華麗變身成護膚祕密武器！怎麼辦到的？請看保養天后柳燕的創意永續妙點子。健康2.0 ・ 1 天前
醫師夫妻十年存款300萬！年燒70萬繳人情保單、兩兒才藝課快破百萬…不想70歲退休，4招提升「儲蓄率」
日前一位執業十年的主治醫師接受訪問時坦言，夫妻倆都是醫師，收入不錯，卻始終存不到錢。十年下來，存款僅三百萬——與外界對「高薪醫師」的想像落差極大。理財顧問雨果指出，這並非個案。「賺得多，花得更多」是高收入族常見的財務陷阱。尤其在教育支出上更捨得投入：兩個孩子就讀私立雙語小學、上才藝課、參加營隊，一年花費近九十萬，儲蓄率自然跟不上收入成長。你有類似困擾嗎？雨果提醒，真正的財務穩定，不在於「賺多少」，而在於「能留下多少」。他也靠提出四個實用解方，幫助高收入族擺脫「月光」困境……幸福熟齡 ・ 7 小時前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「蔥薑蒜」是廚房抗癌三寶 營養師教最佳食用方法
天氣逐漸轉涼，許多民眾開始進補暖身，而日常料理中常見的「蔥、薑、蒜」不僅能增添風味，更被營養師劉怡里稱為強大的抗癌三寶。蔥含有礦物質硒及植化素，有助預防胃癌；薑富含維生素及抗發炎成分；蒜則能有效抑制致癌物質形成，三者正確食用可提升身體抗癌能力。中天新聞網 ・ 46 分鐘前
未陪同母就診! 家屬沒掛號闖診間嗆醫"缺錢"
南部中心／陳家祥、陳姵妡 高雄報導一名女子高齡88歲的母親，在高雄一家醫院看診，因女子當天沒有陪同，在居服員的轉述下，隔日趁主治醫師看診時間，想進去詢問病情，卻因沒有掛號被拒絕，女子疑似嗆醫師"缺錢"，導致醫師氣得衝出診間，兩人還因此發生口角。女子來醫院詢問母親病情，卻因沒有掛號被拒絕，女子疑嗆醫師"缺錢"，醫師氣得衝出診間，爆發口角。（圖／民視新聞）醫師vs.家屬：「沒有掛號，妳就在那邊吵，我告妳妨礙醫療執行罪喔。」醫師氣得衝出診間，拿著手機反蒐證。醫師vs.家屬：「妳說什麼我缺錢，才要妳掛號，沒有掛號我怎麼去解釋病情。」原來女子想了解母親病情，卻沒有掛號，遭到拒絕，雙方在診間吵了起來。醫師vs.家屬：「妳媽媽來看病妳從來不來，昨天的門診妳今天跑來說要問病情，妳有沒有搞錯啊，是你跟我的居服人員這樣說的，我沒這樣講，那叫我的居服人員來作證，來對質。」女子88歲的母親，11月5號到醫院看診，居服員轉述，請家屬親自來了解病情，女子隔天前往醫院，說護士建議她可以趁門診時間詢問看看，但醫師以沒掛號拒絕，女子疑似嗆醫師"缺錢"，雙方爆發激烈口角。女子來醫院詢問母親病情，卻因沒有掛號被拒絕，女子疑嗆醫師"缺錢"，醫師氣得衝出診間，爆發口角。（圖／民視新聞）民眾：「比較無理取鬧啦，病又不是很嚴重，妳可以照程序來，妳這樣大家都像這樣，大家都不用掛號了，因為這是規定跟制度，大家都是這樣做。」民眾：「基本常識嘛，她幹嘛插隊，她看幾號對呀，像妳沒有買車票上車，妳沒有掛號看誰。」針對此事，院方不願多作回應，僅表示當事醫師將針對此事提告，女子關心母親病況情有可原，但沒掛號就衝進診間確實造成醫師以及其他病患不便，如今更可能對簿公堂，恐怕日後的醫病關係，會變得更緊張。原文出處：未陪同老母就診隔日想問病況 女子沒做「這件事」闖診間還嗆醫生 更多民視新聞報導三重男狠殺姐妹衣服全血 不滿1000萬信託沒他動殺機查獲違規餵食廚餘養豬場 新北重罰206萬元禁止上市補助「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事民視影音 ・ 1 天前
講話太大聲被檢舉！通緝犯藏匿近一年 「一個舉動」露餡遭逮
新北市一名通緝犯周男，因毒品案被判刑11個月，卻在執行時間未報到而躲藏近一年。7號晚間，他與友人在板橋一處公寓內談話聲音過大，鄰居誤以為有人吵架而報警，警方到場發現毒品，並查出周男的通緝身分，當場將其逮捕。原來周男當天與友人去共同朋友家，在屋內談話音量過大，被鄰居誤認為爭吵聲而報警。躲藏一年多的周男，沒想到最終竟敗給自己的大嗓門！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
立冬禁忌一次看！命理師點名2生肖小心車關、顧身體 屬雞走大運
今（7）日是24節氣中的「立冬」，命理師柯柏成表示，立冬就是冬天正式開始，而今年立冬在農曆九月十八的12時03分48秒交節氣，提醒民眾立冬當天有應避免太早出門、暴飲暴食、淋雨、情緒激動、劇烈運動等5大禁忌。他也提醒生肖屬蛇與虎者注意身體健康、小心車關，生肖雞則走大運，有望獲得貴人相助。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 20 小時前
台人出國旅遊「一眼就被認出」！網曝5大特質：讓人感到親切
台灣人到國外旅遊一眼就能被認出？近日有網友發文表示，看到一則新聞說台灣人在韓國很好認，甚至覺得「台灣人有一種氣息」，讓他想起之前去越南旅遊時，和朋友逛一間服飾店，被店員詢問是否來自台灣，還說台灣人有種「Taiwan vibe」，有別於其他華人，讓他不禁好奇「到底是什麼呢？」貼文曝光後，引發大批網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
紐西蘭名導演李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（中央社威靈頓7日綜合外電報導）紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，他因執導「戰士奇兵」走紅，影界譽為「優雅而才華洋溢」。中央社 ・ 5 小時前
AI相關應用需求持續強勁 國巨10月營收113.52億元創同期高
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收 113.52 億元，雖月減 2.8%，但年增 8.5%，創歷史同期新高；累計前 10 月營收 1083.14 億元，年增 6.1%。鉅亨網 ・ 21 小時前
她怨年輕人不耐操「都撐不到1年」 網見薪資笑：有什麼好撐的
面對職場流動率日益提高，不少公司開始將員工離職歸咎於「年輕人不耐操」。然而當薪資、制度與工作內容被攤開後，討論往往會出現截然不同的聲音。近日一名女網友分享公司徵才困境，認為現在年輕員工「都撐不到1年」，直言「年輕人都不願意吃苦」，甚至形容年輕人脾氣大、耐性差，貼文一出立刻引起網友熱議。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 5 小時前
停砍年改就會破產？醫曝「政府沒錢為何還補助私校」：民進黨認為錢花在公教不值得
停砍公教年金案再度引起朝野攻防，立法院今（6）日審查後全案保留送出委員會，推動年改的前總統蔡英文也發文，強調「年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。」對此，精神科醫師沈政男在臉書發文批評，蔡英文的年改只擔心政府沒錢花，不在乎國民退休生活，「2020如果讓你難以連任，當時就會把錢拿出來了。」沈政男表示，蔡英文今天在臉書發文與「想想論壇2.0」......風傳媒 ・ 1 天前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯民視影音 ・ 10 小時前
B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補
「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。健康2.0 ・ 1 天前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 5 天前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 9 小時前