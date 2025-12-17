活力八十 健康一百！順天堂跨界建立漢方大健康生態系 共築全齡健康未來

▲順天堂特舉辦「順天八十：漢方大健康生態系跨域共創對談」，邀請臺北市立聯合醫院林舜穀中醫師與臺灣輔助醫學醫學會陳韜名理事長兩位專家，共同探討如何透過生態系，將漢方系統性地提升為健康管理工具與照護決策的一部分。(圖╱順天堂提供)

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】隨著臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，銀髮照護、慢性病管理與「三明治世代」壓力已成為全社會的共同課題。值此關鍵時刻，即將迎來創立 80 週年的臺灣中藥領導品牌順天堂於今日正式對外分享「活力八十，健康一百」的願景，並宣示將持續推動「漢方大健康生態系」的跨域共創佈局。

為分享漢方大健康生態系的布局進度與規劃，順天堂特舉辦「順天八十：漢方大健康生態系跨域共創對談」，邀請臺北市立聯合醫院林舜穀中醫師與臺灣輔助醫學醫學會陳韜名理事長兩位專家，共同探討如何透過生態系，將漢方系統性地提升為健康管理工具與照護決策的一部分。對談中集合了企業資源、臨床實證與制度推動的願景，期望逐步強化漢方在醫療照護體系中的新定位，為全齡健康提供系統性解方。

面對全球健康產業對科學化漢方日益增長的需求，以及氣候變遷對藥材供應鏈帶來的嚴峻挑戰，順天堂藥廠今日正式對外發表「漢方大健康生態系」推動計畫，透過「從原料到實證的垂直整合」，串聯「學術、海內外夥伴的多元創新」，以建構高韌性、可驗證、全球化的漢方醫養系統。

順天堂總經理莊武璋強調：「現代漢方要真正走入主流醫療，必須從經驗論轉向科學性與實證性。順天堂持續強化的六大核心能力，就是『漢方醫養』在產品、臨床與永續層面的實踐與佈局。我們的目標是提供一套科學化、可驗證、永續的全齡健康解決方案，並透過與產業夥伴共同合作，為全球高齡社會提供系統性的照護基礎。」

面對全球氣候變遷帶來的原料不確定性、臺灣長期仰賴進口原料的結構性挑戰，以及洞察高齡社會對系統化健康照護的需求，順天堂自 30 年前便超前部署，建立多元產地備源機制。為進一步回應變遷趨勢，並於2021年開始從「在地種植、創新研發、製造品管、國際接軌、實證研究、永續發展」六大主軸面向，建構現代化中藥企業核心能力，回應現代市場與醫療體系的複合式挑戰。

為強化產業韌性與原料自主性，2013年更開始以仿生友善農作成功栽種包括流蘇石斛、桑、黑晶洛神等十種以上適合台灣種植的藥用植物。這些在地種植的成果，成為後續機轉研究與產品開發的重要基石，可提供穩定且具再現性的原料基礎。

承襲歷代廠房的製造經驗並持續升級，順天堂於今年中啟動新一代依國際PIC/S GMP標準規劃的智慧工廠建設，預計於2028年啟用第四代廠。新廠將導入「順天大腦」中控系統，整合原料、製程、品管與研發等關鍵流程，並結合 AI 中藥材外觀性狀辨識與 3D 化學指紋圖譜分析模型等 AI 工具，確保原料特性與產品品質能以科學化、可量化方式精準管理。

同時，順天堂積極推動國際合作，將臺灣累積的科學化漢方模式拓展至多元場域：

國際合作： 順天堂積極布局全球市場，將傳統中藥結合現代保健觀念推向國際，近年更積極深耕區域市場與利基領域，除於澳門發佈新品拓展海外版圖外，亦自2019年起參與籌辦多場中獸醫藥研討會，與日本、英國、新馬等地中獸醫共同分享經驗，展現漢方於多元物種照護的應用潛力。

多元通路：以提升漢方「可近性」為目標，2024年底推動24小時便利養生補給的漢方智能販賣機深入醫療院所、學校、社區場域，突破時空限制；此外更強勢進駐全台好市多（Costco），透過多元通路的佈局，讓漢方保健無縫融入民眾日常生活。

莊武璋總經理總結：「我們堅信，漢方要透過科學走入現代醫療。我們的實證數據不僅是建構『漢方大健康生態系』的重要基礎，更是走入醫療照護端的關鍵，並為高齡社會提供更科學、更可靠的健康選擇。」

順天堂積極以臨床實證驅動漢方從經驗走向現代化確效，近年更持續回應高齡社會的迫切需求。以失智症為例，順天堂自2023年起即與聯合醫院林舜穀中醫師合作失智症照護研究。林舜穀醫師指出：「漢方必須建立嚴謹的試驗架構，才能回應醫病對治療可信度的期待。」雙方合作的抑肝散研究，不僅採用標準化精神行為量表，更納入夜間頻率、情緒爆發等「照護者回饋」指標，使漢方具備高度科學化數據。2026年計畫進一步展開首個聚焦於「照護者身心負荷」的試驗，探討漢方對緩解失智症常見精神行為症狀（BPSD）造成之照護壓力的實質助益，成為提升照護家庭生活品質的重要資源。

在推動社區照護方面，政府近年推動全人照護與健康促進政策，並於113年制定《營養及健康飲食促進法》，使健康推廣具備更明確的法源基礎。面對醫療體系轉向「主動預防」與「自我健康管理」的趨勢，順天堂與臺灣輔助醫學醫學會深度結盟，致力建構「社區全人健康共同照護網」。透過協助落實ICOPE（整合性功能評估），建立一條從「輔助醫學門診」延伸至「日照中心」的完整照護鏈。理事長陳韜名強調：「要將漢方納入第一線照護，解決產品標準化與臨床介入模式是關鍵。」順天堂憑藉嚴謹的品質控管與機轉研究，為此照護網提供了可信賴的解決方案，成功將實證成果轉化為可操作的照護指引，攜手落實全人健康目標。

對順天堂而言，邁入80週年不僅是重要里程碑，更象徵全新階段的開始。品牌將持續秉持全齡健康、科學精神、諧和自然三大核心價值，將累積多年的六大主軸能力轉化為驅動未來的創新動能。順天堂期望在「藥物醫人身 文化冶人心」的願景之下，以臺灣為起點，持續將科學漢方模式推向國際。未來，順天堂將持續攜手產官學研各界夥伴，從預防、照護到健康促進建構更完整的大健康生態系，讓中草藥的智慧與科學價值，為下一個健康世紀奠定更堅實的基礎。

順天堂創立八十週年企業影片《藥心八十載》：https://youtu.be/a2OUwJwFZlI