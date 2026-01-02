活力抗老打擊樂 復健 幼教師資奉獻專長

社區或長照據點，需要專業師資引導，成立於南部的這個活力抗老打擊樂，結合復健醫療與打擊樂，規劃成模組化教程，讓長輩能敲敲打打玩出健康，而這模組的師資，有些來自打擊樂、有些是幼教背景，他們的初發心，都在於一份照顧長輩的心！

「預備轉一圈 1 2 3 4。」

一上課，話不多說先動起來，跳舞暖身，接著是歡樂的氣球玩耍。

「自己拿 自己來拿。」

跑跳10多分鐘，才坐下，長輩不但不累 還滿臉笑容，拿起各種樂器，又是新一輪的跑跳，這是一堂讓長輩忙得很開心的課。

長輩 陳桃子：「很歡喜 快樂地不得了。」

台南市大智里長 黃日新：「手腳身體 一項一項都在進步，而且參與的人越來越多。」

教師群來自活力抗老打擊樂，是由復健科醫師和打擊樂老師設計的課程。

活力抗老打擊樂執行長 陳玫君：「我的背景是在朱宗慶打擊樂團，我在裡面有25年的教學經驗，打擊樂是一個非常有成就感的，一項活動 它敲敲打打，隨便搖一搖 就會發出聲音，所以我們用打擊樂介入在社區。」

課程指導員不只有社區服務經驗，更多是來自各領域的熱忱。

活力抗老打擊樂執行秘書 黃慈薇：「我本身是幼教老師退休，我們都以為 教小孩，跟教老人是一樣 其實是錯的，老人不喜歡被當小孩來教，我們是帶領 我們帶領的時候，你要引導他 要陪伴他。」

另外還有修車廠老闆娘，因父親而轉職。

課程指導員 許婷淯：「我爸爸得了蜂窩性組織炎，所以需要截肢 我照顧他，也因為那一次我發現運動很重要，因為帶我爸爸做運動，意外接觸到社區。」

以孝以愛為出發，涵養出專業，讓長輩動出活力、敲出健康！

