活動中心變身鋼彈！桃園國小外牆造型翻紅 網友秀AI生成指令

AI生成影片功能，讓活動中心變身鋼彈。（圖／TVBS）

桃園成功國小的活動中心外牆因其巨大「鋼彈」造型再度走紅，這次是透過人工智慧技術的加持。這座於2023年完工的建築物，曾是熱門打卡地點，如今因網友運用AI生成影片功能，讓靜態的鋼彈造型建築「活」了起來。創意不斷的網友們紛紛分享操作指令，讓更多人能夠製作出鋼彈變身、升空等特效，使這座融合教育理念與藝術設計的校園建築，在網路上掀起新一波討論熱潮。

桃園成功國小的活動中心是巨大鋼彈造型。（圖／TVBS）

這座引人注目的建築位於桃園市成功國小，其活動中心外牆上繪有鋼彈造型，將窗戶設計成眼睛，鐵捲門則成為嘴巴。雖然這個設計早在2023年就已完工，當時曾一度成為熱門打卡點，但最近因為AI技術的應用而再度翻紅。有網友拍下照片後發布到網路上，其他網友則發揮創意，利用AI生成影片功能為靜態建築增添動態效果。在這些AI生成的影片中，隨著一道閃電劃過，原本靜止的建築物瞬間變身為一隻巨大的鋼彈機器人。有網友更進一步表示，只要輸入特定指令，還能讓鋼彈升空。許多人跟風嘗試，動動手指就能成功讓房子變身為鋼彈，還能依照個人喜好進行各種改造。網友們也紛紛分享自己使用的指令，讓更多人能夠參與這項創意活動。

廣告 廣告

AI生成影片功能，讓活動中心變身鋼彈。（圖／TVBS）

這面鋼彈壁畫不僅是校園的亮點，更藉由AI技術展現出更多可能性，讓小朋友在上學路上看到時，能夠發揮想像力，思考鋼彈何時會變身，進而激發創意思維。校方希望透過將機器人主題融入校園建築，能夠持續激發孩子們的創意潛能。

更多 TVBS 報導

ChatGPT程式碼露餡！Android版驚見「廣告功能」 恐影響免費用戶

比ChatGPT還快！Google「四大隱藏功能」超實用

AI助攻美國黑色星期五網購破3700億 實體店遜色

一管血就能檢測！國衛院整合AI分析 助早揪出冠心病高危族群

