活動假牙總是黏不緊？ 醫揭真相：選對黏著劑，抹「一綠豆大」就能黏整天

潮健康／林昱彣

假牙黏不緊讓長者「難以啟齒」！ 影響層面恐不只飲食、社交

隨著年齡增長，缺牙問題成為許多長者難以啟齒的困擾。雖有不少缺牙者配戴活動假牙以維持咀嚼功能，但假牙鬆動、不穩固的情況時有所聞，不僅影響進食、更可能影響社交，造成心理上的負擔。高雄誠心牙醫診所院長鄧晧翔醫師受訪指出，活動假牙的穩定度直接關係到缺牙者的生活品質，透過正確的觀念與合適的輔助工具，才能避免「假牙噴飛」的窘境，重拾自信笑容。

鄧晧翔醫師表示，活動假牙若未能緊密貼合，首當其衝的是「飲食困難」，鬆動的假牙會導致咀嚼效率大幅降低，進食變得緩慢且費力。其次，缺牙者為了控制不穩固的假牙，說話或表情時嘴唇與舌頭肌肉需過度用力，導致面部表情僵硬不自然。

假牙鬆動也可能對缺牙者造成「心理層面」的影響。鄧晧翔醫師指出，許多長輩因為擔心大笑或說話時假牙會突然「噴飛」，因而產生社交恐懼，變得不敢出門、不愛笑，甚至性格變得孤僻。另外，不穩固的假牙在口腔內反覆摩擦，容易導致牙齦磨破、疼痛，更進一步導致缺牙者不適、影響情緒。

假牙為何總是黏不住？ 牙床萎縮、使用方法錯誤是主因

針對假牙鬆動的原因，鄧晧翔醫師說明，通常一副製作精良的正式活動假牙，在初期是不需要黏著劑的。然而，有兩種情況會建議使用：一是剛拔完牙配戴的「臨時活動假牙」，因傷口癒合期間牙床地基會持續收縮，導致密合度下降；二是配戴多年的舊假牙，因人體老化導致牙齦與骨頭自然萎縮，使得原本合適的假牙變鬆。

假牙黏著劑使用方式錯誤，是導致其失效的主因之一。鄧晧翔醫師提醒，不少缺牙者認為假牙黏著劑「擠越多越黏」，實則不然。過厚的黏著劑反而會阻礙假牙與牙肉的貼合，降低活動假牙的穩固度。正確的用法應是薄薄一層，通常建議擠出約「一顆綠豆或花生米」大小的量，均勻抹開即可。若假牙密合度已嚴重不足，則應尋求牙醫師評估是否需要重新製作。

假牙黏著劑半天就不黏？ 長效型產品與短效型差在哪？

市面上假牙黏著劑琳瑯滿目，「時效性」是缺牙者最在意的指標之一。鄧晧翔醫師分析，一般短效型黏著劑的維持時間約為5至6小時，缺牙者可能在午餐後就需要重新塗抹，不僅對日常生活造成諸多不便，反覆的補膠也容易導致殘膠堆積在口腔黏膜上，增加清潔難度與衛生疑慮。

所幸目前醫材技術日新月異，現今已有24小時長效型假牙黏著劑可供選擇。鄧晧翔醫師表示，長效型假牙黏著劑能讓缺牙者「早上塗一次，安心撐整天」，無需在外尋找廁所補黏假牙，大幅提升生活的便利度；且因不需要反覆補膠，用量控制得當，殘膠問題也相對較少，對口腔衛生的維護更為有利。

過去曾有研究指出，假牙黏著劑含有過量的「鋅」，可能導致神經系統損傷，引發民眾擔憂。鄧晧翔醫師補充，雖然現今市售合格產品的安全性已大幅提升，但對於需長期、每天使用的缺牙者而言，選擇成分單純、不含鋅的產品仍是較為保險的選擇，能避免潛在的重金屬累積風險。另外，部分產品可能添加香料或化學物質，若味道過於刺鼻或口感不佳，容易引起缺牙者噁心反胃，甚至造成口腔黏膜過敏發炎，因此適口性亦是考量重點。

戴上假牙後「無感才最有感」！ 醫揭假牙黏著劑挑選6原則

假牙黏著劑產品琳瑯滿目，缺牙者該如何選擇最適合的產品？鄧晧翔醫師建議，缺牙者可依據以下六大原則進行挑選：

．成分安全：優先選擇不含鋅的配方，確保長期使用無虞。

．黏著力強：選擇經臨床研究證實，能長效維持穩固（如24小時）的產品。

．品質保證：認明產地，如擁有歐盟CE認證或歐洲製造的產品，品質較有保障。

．高CP值：考量長期使用成本，大容量包裝（如70g）通常性價比更高。

．適用性廣：選擇全口或局部假牙皆適用的產品，省去挑選規格的麻煩。

．氣味清新：選擇無味或氣味清新的產品，避免影響食物原味或造成不適。

最後，鄧晧翔醫師強調，假牙的日常保養至關重要，因活動假牙並非植牙，睡覺時務必記得取下，讓口腔黏膜獲得休息，也能避免夜間唾液分泌減少導致細菌滋生或誤吞風險。清潔時應使用溫水搭配軟毛牙刷，每週可配合2至4次假牙清潔錠殺菌，切勿使用熱水以免變形。總的而言，唯有正確的挑選與保養，才能讓假牙成為享受美食與社交的良伴，而非生活上的負擔。

