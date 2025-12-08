活動出包害CL缺席！S2O主辦拒退款辯「電音只是背景音」 法院判全額吐回

2022年S2O原本請到韓團2NE1的CL參與演出，卻因申請檢疫專案不利告吹。翻攝自S2O Taiwan Songkran Music Festival臉書



2022年「S2O Taiwan潑水音樂節」因主辦方太慢申請居家檢疫專案，導致曾和蔡依林合作的R3hab、「荷蘭電音天團」Yellow Claw、韓團2NE1的CL等11組大咖外籍DJ和歌手無法如期演出。部分消費者向銀行申請爭議款，售票業者KKTIX吸收退款後向主辦方索討185萬餘元及6500美元，但主辦方主張「電子音樂僅為背景音樂」，他們只是調整部分電子音樂播放人員，拒絕償還。台北地院認定主辦方怠於處理票款爭議，判命如數支付給KKTIX。可上訴。

KKTIX主張，斯邦奈公司於2022年8月27日、28日主辦「S2O Taiwan SongKran Music Festivaal泰國潑水音樂節」，利用KKTIX平台建立售票網頁連結，持續宣傳活動將有R3hab、Yellow Claw、Mesto、KAAZE、VINAI、KURA、Marc Vedo、Le Shuuk、KSHMR、Lil Pump、CL等外籍DJ或歌手到場演出。這11組外籍表演者不僅擔綱壓軸，還占據第二天7成的演出時間。

不料，斯邦奈直到同年8月24日晚間近8點，才向文化部申請「縮短居家檢疫專案」，且提出的防疫計畫不僅有許多缺漏，還欠缺採檢、入境動線規畫、場所消毒方式等必要措施，不符防疫規定。文化部於26日（活動前一天）駁回申請，斯邦奈才於同日晚間公告揭露11組外籍表演者無法演出的資訊，卻以主辦單位保有更換場地及藝人權利為由拒絕退費。

S2O主辦方延遲申請檢疫專案，導致外籍表演者無法順利入境，當時文化部也發布新聞稿解釋。取自文化部

後來，台北市政府法務局及消費者保護官發布新聞稿，表示斯邦奈公告內容違反「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，主張消費者可申請退款，但斯邦奈仍不退款，消保官只好呼籲消費者向刷卡銀行申請爭議款，並要求銀行配合退款。

由於消費者買票、發卡銀行撥付的款項，已經先後由第三方支付及KKTIX扣除手續費後，輾轉支付給斯邦奈共3249萬餘元，銀行同意退款後，第三方支付及KKTIX也須分別償還，KKTIX因此向斯邦奈主張退還共185萬1020元票款。此外，有部分消費者爭議帳款經交付信用卡國際組織仲裁，斯邦奈在仲裁申請書上蓋章同意負擔仲裁費用每筆500美元，KKTIX也請求支付共6500美元。

斯邦奈則辯稱，該活動是為了重現泰國潑水節，包含品嘗泰國美食、泰式按摩、泰拳表演、水槍大戰、噴水設施等，電子音樂僅為背景音樂，用來提升現場活動氣氛，斯邦奈只是調整部分電子音樂播放人員。斯邦奈還主張，活動最後如期舉行，原定演出80餘組人員，最終演出達75組，該11組外籍表演者只佔演出人員10％，況且活動不保證特定藝人演出，消費者本就不可據此退票。

2022年S2O Taiwan潑水音樂節師出不利，但最終如期舉行。取自S2O Taiwan Songkran Music Festival

斯邦奈指出，他們在活動前一天已提出可免費攜伴一位的補償方式，後來有開放登記退票，另於其他活動開放消費者持該活動未使用票券入場，已盡力補償，不須KKTIX擅自代為處理。斯邦奈認為，該活動的消費爭議不可怪罪於斯邦奈，他們也沒有一概以退票方式處理爭議的意思，反怪KKTIX在第三方支付提出退款通知時，不幫忙反駁還向斯邦奈求償。

然而，法院指出，KKTIX與斯邦奈間的售票契約已載明，KKTIX只是斯邦奈委託代售票券的單位，斯邦奈應該保證節目的內容及品質，如果節目有爭議，全由斯邦奈負責；但如果斯邦奈怠於處理，KKTIX有權代為處理，因此所生的各項費用，則由KKTIX於應支付給斯邦奈的款項中逕行抵銷或扣除。法院認為，KKTIX沒有替斯邦奈承擔消費爭議的必要，即便KKTIX已支付票款，該條款仍適用。

CL當時得知結果後，也在IG發限時動態，表示「一定會找方法趕快與大家見面」。翻攝自＠chaelincl IG

法院也指出，斯邦奈公布該11組人員無法入境演出後，旋即引起軒然大波，斯邦奈也坦承已為該11組人員支付近1900萬元費用，並導致消費者為使用票券金額達1729萬餘元。

法院質疑，如果真如斯邦奈所稱，這11組人員是高度可替代、重要性不高的「背景音樂播放人員」，在我國疫情尚未完全解封之際，又何必耗費鉅資大費周章聘請與活動無關緊要的外籍表演者參與？又豈會衍生許多消費糾紛？

法院認為，KKTIX是因消費者選擇依信用卡爭議款程序，就該活動票券申請退款，經發卡銀行採認後，與第三方支付交互計算後扣款，再由第三方支付與KKTIX交互計算後扣款，KKTIX根本無從阻擾消費者申請爭議款，或拒絕與第三方支付進行交互計算。

法院指出，斯邦奈到本件審理時，還在爭執消費者能否退款，很難說沒有怠於處理票務糾紛、票款爭議的情況，判決斯邦奈敗訴，命其償還KKTIX共185萬1020元票款及6500美元仲裁費用。本案可上訴。

