活動撕國旗遭警傳喚 台灣基進主席「再撕一次」：不認為這是我們國家

台灣基進因撕毀國旗，進入警局前再撕一次。翻攝台灣基進臉書



台灣基進黨日前舉辦「破除光復謊言」遊行，活動中有出現撕毀中華民國國旗的行為，活動主持人、公投護台灣聯盟總召羅宜今天（12／10）被警方傳喚，陪同到場的台灣基進黨主席王興煥於警局外再度撕下國旗影印紙，還強調行為屬言論自由，「我們不認為這是我們的國家」。

王興煥今天陪同羅宜到北市警中正一分局應訊，並召開記者會，王興煥強調那場活動自己才是「首謀」，應該要傳喚他，同時也再次撕毀國旗，強調此舉屬於言論自由。

王興煥表示，台灣基進是主辦單位，整個活動都是由他來做策劃與決定；羅宜因為街頭運動經驗豐富，被請來擔任主持人。羅宜說，現行刑法160條毀損國旗罪，還有沒有存在必要性？ 他也不認同中華民國，也就是英文上的Republic of China這樣的名稱，其實在國際上對台灣人造成非常非常多的困擾，

王興煥再次撕毀由A4紙印出的國旗後，提出4項訴求。第一，當天活動，他是「主謀」，應該對他偵辦。第二，中華民國的國旗跟國徽，從來沒有被台灣全體住民承認，國旗跟國徽不能代表台灣。

第三，他主張毀損國旗無罪，是屬於言論自由，不應該入罪。第四，毀損中華民國國旗屬於言論自由，如今被警方傳喚可見言論自由被侵犯，當言論自由被侵犯時，需要憲法法庭作出解釋，如今憲法法庭停擺，已經嚴重損害到人民的權利；讓憲法法庭回歸運作，才是真正守護民主憲政的精神。

