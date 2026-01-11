活化再利用！金沙戲院修復啟用典禮
【記者 洪美滿／金門 報導】承載著無數金門軍民共同回憶的「金沙戲院」，在歷經半年的修復工程後，於昨（10）日正式重新啟用。金門縣政府特別舉辦「金沙戲院修復啟用典禮」，由縣長陳福海親自主持揭牌儀式，宣告這座沉寂多年的戰地文化地標，再次向民眾敞開大門，也為沙美商圈注入嶄新活力。
金沙戲院位於金沙鎮沙美商圈的重要節點，自民國53年啟用以來，不只是地方居民休閒娛樂的中心，也是許多學子、家庭與駐軍弟兄共同的生活記憶。戲院曾為沙美帶來人潮與商機，其建築立面更成為戰地政務時期娛樂文化的重要象徵，至今仍是進入沙美的重要地標。然而，隨著時代變遷與消費型態改變，戲院自民國78年停業後長期閒置，讓不少鄉親感到惋惜。
為讓這份珍貴記憶重新回到生活中，金門縣政府自民國104年起，即與金沙戲院董事會展開多次討論，在「活化再利用」的共識下，陸續完成土地變更為第二種商業區（民國105年1月），並於同年11月完成價購與產權移轉，總價購金額為新臺幣3,520萬元，為後續修復與再生奠定穩固基礎。
縣長陳福海表示，金沙戲院過去與沙美商圈的發展緊密相連，修復活化不只是保存一棟老建築，更是回應地方對生活空間與商圈再出發的期待。縣府於114年4月23日召集金沙鎮公所及文化局、城鄉處、觀光處、消防局等相關單位，共同研商活化方向，並核定新臺幣2,000萬元辦理整體修繕工程。
▲金沙戲院啟用典禮圓滿成功。
工程自114年6月動土，於同年12月順利竣工，修復範圍包含建築立面、騎樓空間、屋頂結構、放映室、室內空間、廁所及擋土牆等設施。修復過程在保留原有歷史風貌的同時，也同步提升建築安全與使用機能，讓這座老戲院能夠安心、長久地被使用。
縣長陳福海進一步指出，金沙戲院的重新啟用，是沙美觀光廊帶的重要起點。未來縣府將與金沙鎮公所合作，規劃從1月到12月於戲院內辦理至少20場主題活動，並結合沙美商圈與周邊社區發展協會，導入文化展示、手作體驗、觀光服務及夜間活動等多元內容，讓民眾願意走進來、停留下來，進而帶動商圈消費與地方經濟發展。
2026年1月，金沙戲院再次亮燈，不只為電影而亮，更為沙美的生活、社區的凝聚與地方的再出發而亮。未來，金沙戲院將成為連結記憶與未來的重要場域，也為金門地方創生與老屋活化寫下新的篇章。
