活化再利用 金門、嘉義老戲院重生

金門「金沙戲院」熄燈37年後重啟活化，串聯周邊商圈與社區導入文化展示等，延長遊客停留時間帶動地方經濟。（于家麒攝）

戲院沒落潮中，外縣市仍有轉型成功的指標案例，金門「金沙戲院」民國78年拉下鐵門，時隔37年活化再利用，今年1月10日重啟亮燈。嘉義縣大林「萬國戲院」停放電影20年後，101年在大林子弟江明赫奔走努力下，取得樊賜生家族支持和認同，讓萬國戲院重新活化。

位於金門東半島沙美商圈核心的金沙戲院，53年啟用，在10萬大軍駐紮的年代，一直是居民與阿兵哥休閒娛樂重要場所，帶來源源不絕人潮與商機，隨國軍撤軍與人口外流逐漸沒落，78年6月30日放映最後一部電影《江湖情》後吹熄燈號。

時隔37年，地方取得「活化再利用」共識，由金門縣府於114年4月間召集金沙鎮公所及文化局等單位，決議以2000萬元修繕，今年1月10日重啟亮燈。

沙美商圈產業發展協會理事長黃星再說，金沙戲院是他年輕時約會的地方，後排13、14號座位象徵「一生一世」，情侶必搶，甜蜜記憶瞬時湧上心頭。

縣府表示，未來將攜手鎮公所規畫系列活動，串聯沙美商圈與周邊社區，導入文化展示、手作體驗、觀光服務與夜間活動，延長遊客停留時間，帶動地方經濟，讓老戲院成為地方生活一部分。

嘉義大林萬國戲院停業20年後，101年在江明赫奔走努力下，取得樊賜生家族支持和認同，讓戲院重新活化點燈，雖一度因消防法規等問題再度關閉，終獲政府正視，經文資審查程序，107年登錄嘉義縣歷史建築，透過電影放映、小旅行導覽等活動，老戲院成為大林重要藝文基地，許多影視劇組也來取景，讓老戲院找回昔日榮光。

萬國戲院是嘉義縣目前唯一以文資身分活化的老戲院，為使老戲院能在法令規範下開放，嘉義縣文化觀光局爭取文化部經費，投入4000多萬元整修萬國戲院，預計今年完工。