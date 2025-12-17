活化國道橋下空間 神岡神洲里市民活動中心啟用

記者張妤甄／臺中報導

臺中市神岡區神洲里活動中心原設於順天宮2樓，由於巷道狹窄，空間侷促，無法增設電梯，長輩進出相當不便，市府積極尋覓地，向交通部高速公路局承租國道4號橋下土地，投入總經費近1,700萬元，興建1層樓市民活動中心。市長盧秀燕今（17）日出席啟用典禮表示，感謝中央和地方民代協力促成，齊力完成地方心願，為市民打造更安全舒適的育樂場域，也是獻給神岡居民的新年禮物。

盧秀燕提到，神洲里市民活動中心基地位於國道4號橋下，感謝立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍及神洲里長陳大燿等人多年爭取，積極協調高速公路局出租用地，同時也感謝市議會對相關預算的支持。市府此次投入約1,700萬元，興建近90坪的市民活動中心，特別感謝里長、議員、立委與市府團隊攜手合作，建設才能一座一座成功地蓋起來，為市民打造更優質的生活環境。

民政局長吳世瑋指出，神岡區過去基礎設施相對不足，盧秀燕上任後投入38.2億元積極補強地方基礎建設，陸續完成4座市民活動中心、兒少家庭福利館、國中小活動中心、非營利幼兒園教室、停車場及國小校舍新建與修復工程，並推動籃球場、溜冰場、2座網球場、8座美樂地公園、潭雅神綠園道景觀改善及道路拓寬、開闢等多項建設，未來也將持續投入資源，回應地方需求。

吳世瑋表示，活動中心建物外牆採用鵝黃與淺灰等自然柔和色系，與橋下既有公園景觀相互呼應，並規劃多功能活動空間、儲藏室、茶水間、廁所及停車空間等完善設施，兼顧外觀美感與實用機能。啟用後，將提供里鄰集會、文化交流、選舉投票及避難收容等多元用途，未來也可整合里內資源，持續推動社區化福利服務，打造多族群共享的公共空間，為地方發展與社區營造注入新動能。

神岡區長梁益明說明，活動中心位處國道4號橋下，緊鄰大明路、國豐路與國道交流道，交通出入方便，且建物緊鄰神洲社區公園，並順應既有公園地形設計，保留原有遊憩設施，實現活動中心與公園共融的空間配置，提供市民更具彈性與多功能的使用環境；廁所另設有獨立出入口，與活動中心門禁動線分流，提升民眾使用便利性；內部空間同步完善空調、影音與投影設備，並備有摺疊桌椅及飲水機，將可因應各類地方活動需求，也有助於促進里民互動，凝聚社區情感。

活化國道橋下空間！臺中市神岡區神洲里市民活動中心今日啟用，市長盧秀燕出席啟用典禮表示，這是獻給神岡居民的新年禮物。（臺中市民政局提供）

活化國道橋下空間！臺中市神岡區神洲里市民活動中心今日啟用。（臺中市民政局提供）

