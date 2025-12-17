活化國道橋下空間 神岡神洲里市民活動中心啟用

神洲里活動中心落成啟用。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區神洲里活動中心原設於順天宮2樓，由於巷道狹窄，空間侷促，無法增設電梯，長輩進出相當不便，市府向交通部高速公路局承租國道4號橋下土地，投入總經費近1700萬元，興建1層樓市民活動中心。市長盧秀燕今(17)日出席啟用典禮表示，感謝中央和地方民代協力促成，齊力完成地方心願，是獻給神岡居民的新年禮物。

今日活動，立委楊瓊瓔、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、神岡區長梁益明、高公局中區養護工程分局副段長張國振、神岡區農會總幹事王偉道等人均出席共襄盛舉。

盧秀燕說，神洲里市民活動中心基地位於國道4號橋下，市府此次投入約1700萬元，興建近90坪的市民活動中心。

吳世瑋表示，活動中心建物外牆採用鵝黃與淺灰等自然柔和色系，與橋下既有公園景觀相互呼應，並規劃多功能活動空間、儲藏室、茶水間、廁所及停車空間等完善設施，兼顧外觀美感與實用機能，將提供里鄰集會、文化交流、選舉投票及避難收容等多元用途。

立委楊瓊瓔表示，神洲里過去長期借用宮廟空間辦理社區活動，不僅場地侷促，長輩出入也相當不便，積極協調交通部高公局，同意提供國道四號高架道路下的閒置用地，讓市府免去土地取得成本，投入近1700萬元經費興建市民活動中心，如今終於圓夢。

神洲里活動中心位於國道四號高架橋下方。(記者張軒哲攝)

