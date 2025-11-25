活化康寧大學 南市府打造產業創新與生活共享智慧森活園區





安南區近年人口與產業快速成長，原有公共設施逐漸飽和，原康寧大學臺南校區已移轉為市有資產，校區內建物群結構完善，並擁有大片腹地廣闊之綠地。市府預計導入科技產業、創新育成與運動休閒三大主軸之園區，並結合「AI人文圖書館」新概念，打造兼具產業創新與生活共享的智慧森活園區，期待成為臺南城市更新與均衡發展的重要示範。

市長黃偉哲指出，校區座落於台南科技工業區與南科兩大園區之黃金中間節點，使其成為產業轉型與機能外溢的關鍵承載地。活化再利用後，透過整合可展現產業副園區之功能，提供研發辦公、實驗研習等空間，並承接南科精密儀器、IC設計的外溢團隊，以及台科工區的傳產智慧化需求，目標為將康寧校區定位為「南科—台科工區」間的創新節點與人才培訓中心，形成產業與人才的雙向流動平台，強化臺南科技走廊的韌性。

經發局局長張婷媛表示，園區內提供AI應用、智慧製造、綠能技術等新創團隊研發據點之空間，並轉化校舍為「安南育成基地」，提供創業工坊、共用辦公、數位教室與產品展示平台等青年創業中心。原圖書館重新定位為AI人文圖書館，藉由智慧借閱與導覽、沉浸式學習、知識視覺化等服務提升閱讀體驗，促進知識傳遞與互動。並活化宿舍區與綠帶，設置運動設施、咖啡交流空間、社區共享綠地與親子活動區，將成為市民有感的公共智慧生活地標。

「安南智慧森活園區」的設立，將為臺南市帶來產業升級、創新人才培育、文化生活平衡、永續綠能示範等核心效益，創造一個永續、智慧、共融的城市新軸帶。

