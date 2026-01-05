活化校園新典範 六甲湖東校區轉型台南永續教育基地

原六甲國小湖東校區在停辦後，透過六甲國小與荒野保護協會攜手合作，成功翻轉校園空間，轉型為兼具生態保育與環境教育功能的永續教育基地。日前舉辦「生態環境教育成果展暨親子活動」，吸引眾多親子與社區民眾共襄盛舉，展現校園活化後的豐碩成果。

台南市長黃偉哲表示，湖東校區的轉型是台南推動「停辦不廢校」的重要示範案例，透過跨局處合作及民間團體的專業投入，讓原本閒置的校園空間重新被賦予教育與公共價值，不僅保留地方記憶，也成為推動永續教育的重要據點。他強調，市府將持續支持校園活化計畫，讓更多學校成為結合教育、環境與社區的學習場域。

圖說：親子一同參與竹材手作體驗，透過實作活動學習生態知識，培養環境保護觀念。(圖片來源/台南市教育局提供)

活動當天規劃多項結合自然觀察、手作體驗與環境教育的互動攤位，包括竹材創作、生態教材操作及闖關學習等內容，讓孩子在動手實作中認識自然素材與生態循環，家長也能透過陪伴參與，深化對環境永續議題的理解，現場氣氛熱絡。

六甲國小指出，湖東校區轉型後已成為學校課程延伸的重要據點，透過戶外教學、主題課程與生態探索，引導學生走出教室、親近自然，培養環境素養。未來也將持續與荒野保護協會合作，深化生態教育內容，讓永續理念融入日常學習。

教育局補充說明，湖東校區活化不僅提供學生多元學習機會，也讓社區民眾共享教育資源，展現公私協力的成果。未來市府將持續盤點閒置校舍，結合在地特色與教育需求，打造更多兼具教育、環境與社會功能的校園新典範。

圖說：六甲國小、荒野保護協會與相關單位一同見證湖東校區轉型為生態環境教育基地的重要里程碑。(圖片來源/台南市教育局提供)

