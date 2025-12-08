活化橋下空間 中市再添2處親子滑板好去處

小朋友在梅川綠園道的交通標誌互動設施前遊玩。

台中市政府持續打造親子共遊、全民運動的友善城市！繼海線首座「梧棲極限運動場」去年底啟用後，今年再加碼於西區梅川綠園道與西屯區廣福陸橋下興建兩座「親子滑板場」，工程由中央「優化全民運動與賽會環境計畫」補助與市府共同投入1,000萬元經費完成，兩座場地將在近期完成驗收後開放使用，未來也將持續打造貼近生活的多元運動空間，讓市民在日常中輕鬆接觸並享受運動，使這些場域成為帶動全民運動的重要據點。

運動局長游志祥表示，西區梅川綠園道，新增的親子滑板場更為這片綠意帶來更多歡笑聲，孩子能在設施上練習滑行，家長則能坐在樹下陪伴、拍照、聊天，將成為許多家庭的週末固定行程。

另外，西屯區廣福陸橋下的親子滑板場則充分利用遮陽、避雨的優勢，將原本就吸引滑板愛好者聚集的空地重新整理得更安全、友善。