活化產業園區 連江縣府辦假日年貨市集
（中央社記者潘欣彤連江縣31日電）位於南竿福澳港區內的馬祖城鄉特色產業園區管理中心，即將於今年對外招標，為活化園區，連江縣府今起至2月底止，在該處舉辦3場假日年貨市集，聚集超過20間在地廠商，與民眾歡慶新年。
今天上午的開幕式，連江縣長王忠銘、國民黨籍立法委員陳雪生與同黨連江縣議會議長張永江共同出席。3人除參觀市集外，也參觀隔壁的馬祖首間觀光工廠「依金那糕餅博物館」。王忠銘接受媒體訪問時表示，整合特色產業園區中心，以及園區內觀光工廠與馬祖酒廠2廠，共同打造新產業地標。
連江縣政府產業發展處長林志豐接受中央社記者訪問表示，馬祖城鄉特色產業園區管理中心位於南竿鄉福澳港區內，為3層樓建築。2、3樓提供給馬祖酒廠使用，1樓則將在相關法令完備後，今年內完成對外招商。
林志豐說，為活化建物，邀請20餘間在地業者，於今明2天，以及2月27日，共舉辦3場「假日年貨市集推廣活動」，展售馬祖特色食品、農會產品、文創商品以及年節所需的糖果等年貨。此外，更邀請在地書法名家王建華、陳紫開現場揮毫寫春聯，為活動增添更多年味。
營運依金那糕餅博物館的頂好食品店林怡如告訴中央社記者，向縣府租賃土地，打造佔地約200坪觀光工廠，除介紹馬祖知名伴手禮「馬祖酥」、「芙蓉酥」歷史與全縣各鄉特色，還設置全自動生產線，讓民眾能看到製作過程。預計2月底前試營運，3月正式開幕。（編輯：張銘坤）1150131
