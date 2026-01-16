活化竹南25公頃掩埋場 環境部攜手苗栗縣府打造「氣候科技循環園區」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

面對氣候變遷及突發災害的威脅，加上我國自然資源不足高度仰賴進口，環境部配合資源循環零廢棄戰略，規劃推動「氣候科技循環園區」，藉由中央與地方合作，設置區域循環設施，結合氣候科技建構我國資源循環韌性。環境部長彭啓明今（16）日與苗栗縣長鍾東錦簽署「區域循環設施設置合作意向書」，雙方宣布將以公私協力模式，於竹南鎮設置打造「減碳、減廢、創值」示範區域。

彭啓明表示，2024年臺灣的溫室氣體淨排放量相較於2005年基準年已經減少了6.7%，面對全球氣候變遷的挑戰，在邁向淨零的路徑上，循環經濟是各國推動的重點，臺灣更是具有非常大的潛力。

彭啓明說，為了展現政府的決心，環境部規劃推動「氣候科技循環園區」計畫，將優先採行促參模式設置循環設施，並透過公私協力提升建設及營運效率，建構具備韌性的資源循環體系，達成國家淨零轉型與產業發展的雙贏目標。

鍾東錦則表示，本次與環境部簽署合作意向書，象徵中央與地方在推動循環經濟上的堅實夥伴關係。苗栗縣府規劃以竹南掩埋場約25公頃土地，作為設置基地，期盼透過先進技術將資源轉廢為寶，解決地方廢棄物處理壓力，並活化土地利用。

環境部指出，「氣候科技循環園區」依據在地產業發展特色及資源循環需求，與各部會、地方政府、循環產業等攜手合作，串聯散落各處的閒置土地（如焚化廠、掩埋場、資收站周遭），或科學園區、產業園區尚未開發之環保用地，據以設置循環設施，以利資源符合最適可行循環技術管道之允收要求，完善物料循環體系，推動資源循環高值化、在地化。

