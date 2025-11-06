活化縣有土地 張麗善：打造雲林永續發展基礎

雲林縣長張麗善強調，縣府在不增加債務的前提下，透過資產整合、土地盤點與長期規劃，逐步強化財政基礎，為縣民創造更大的發展空間與社會福利／翻攝照片





雲林縣議會今天 (6日)總質詢，國民黨團總召李明哲議員關心縣有土地規劃及使用情形一案，縣長張麗善表示，在財政健全的同時，縣府也積極規劃未來的土地發展空間，例如在虎尾高鐵特定區，以每坪6至7萬元分期付款方式，購買國有土地約7000坪。另參與北港地區與台糖土地的市地重劃計畫，工程完成後，縣府可獲得部分土地分配。這些土地將成為縣府未來公共設施與發展規劃的重要基地。

李明哲總質詢中提到部分公務機關在面臨財政壓力時，常須透過出售土地以平衡收支，這種做法屬於短期措施，難以形成長期穩定的收入來源，縣府該如何利用縣有土地成為雲林的永久財政基礎。

財政處處長孫綿凰會中回應，縣府持續推動多項縣有土地再利用與建設，部分工程已進入施工階段，如環保局新辦公大樓、停車場BOT案、青年社會住宅等預計於明年底前陸續完工啟用。

張麗善指出，這幾年來，縣府在財政管理上做了許多努力與調整，過去面臨財政赤字的壓力，秉持著「不舉債」的原則，透過積極還債與財務重整，逐步改善縣庫狀況。

張麗善提到，目前虎尾高鐵特定區的土地行情已達每坪25萬至40萬元，這顯示縣府當初的購地決策具前瞻性，也為縣庫帶來潛在的資產增值效益；張麗善強調，縣府目前的方向，是在不增加債務的前提下，透過資產整合、土地盤點與長期規劃，逐步強化財政基礎，為縣民創造更大的發展空間與社會福利。

