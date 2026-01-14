活化鳳林校長夢工廠館 徐榛蔚偕徐雪玉現勘掌握推動現況 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

為傳承在地文化記憶，花蓮縣政府今（14）日表示，花蓮縣長徐榛蔚昨日下午偕同花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣府客家事務處長潘乾鑑、鳳林鎮代表會主席龍春文及立法委員傅崐萁服務處主任陳威成等人，前往鳳林鎮視察「校長夢工廠」規劃設計暨工程施作案，實地現勘了解園區整體規劃與工程推動情形，展現縣府持續深化地方文化建設、活化公共空間的施政成果。

花蓮縣府指出，本案以校長夢工廠館舍為核心，結合鳳林鎮教育公園進行整體規劃，涵蓋設計、監造及工程施作等作業內容，並同步進行文史調查與展示規劃，透過深度訪談、老照片蒐集及影像紀錄等方式，系統性整理在地社會人文史事與重要紀念物，作為後續策展與教育推廣的重要基礎，讓地方記憶得以保存與再現。

花蓮客家處表示，校長夢工廠園區整體規劃以「信念之書」、「自然之書」、「人文之書」三大主軸概念，透過空間設計與景觀營造，打造教育公園周邊兼具文化深度與公共性的友善場域，全面提升整體景觀品質與人文氛圍。

客家處補充，館舍內部規劃結合地方歷史脈絡與老屋故事之展示，並設置夢想教室留言互動區、校長教育現場的一日體驗互動展示，以及百位校長語錄與閱覽空間，讓民眾在參與中感受教育精神與在地文化的深厚底蘊。

「園區完工後，將打造出煥然一新的校長夢工廠文化場域。」徐榛蔚也表示，完工後不僅可作為地方文化展示與教育推廣的重要據點，也有助於提升觀光吸引力，增加遊客駐留時間，並成為在地居民日常休憩與交流的場域，進一步活絡社群互動，促進鳳林鎮整體發展。

徐雪玉說，感謝花蓮縣府長期關注地方文化事務發展，校長夢工廠是在地文化重要標的，這次完工後，將能帶動周邊產業發展，成為鄰近民眾的新興文化休憩場域，她也會持續關注該案進度，盼如期完工。

照片來源：花蓮縣府