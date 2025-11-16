活在小確幸與大論述之間的我們
陳詩寧／二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。本文經授權，轉載自《思想坦克》
今年的雙十一前夕，信義精華商圈舉辦了台北網紅節，直播主們拿著自拍棒在人群中穿梭。這個從淘寶跨海而來，本土電商促銷接力的購物節，台灣人對此並不陌生，今年再加上普發現金這個政策性紅包，似乎成了最有感的一次雙十一。
一、歐洲：柏林自由週
十一月其實還有其他值得記得的日子：1989年11月9日是柏林圍牆倒塌的日子，那一天東德人民跨過高牆重拾自由，對歐洲而言，那是意識形態崩解的開始，是新世界秩序的誕生。如果今天滑手機不購物，不妨看看蔡英文前總統在柏林自由會議發表演說，德台協會還同步提供《看不見的國家》紀錄片及座談免費線上觀賞。
緊接在蔡前總統之前離開歐洲的還有應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，出席11月7日歐洲議會布魯塞爾年會的蕭美琴副總統，她由外交部長林佳龍陪同，在IPAC年會向歐洲和來自各國國會議員、公民社會說明台灣的現況與挑戰，展現台灣在國際舞台上積極溝通、拒絕沉默的姿態，出其不意的突破讓長期看守歐洲的中國很有感。
二、美國：反共產主義週
無獨有偶，今年十一月美國也將冷戰時期的「被共產主義迫害人民週」（Captive Nations Week）更名為「反共產主義週」（Anti-Communism Week），這不僅是名稱的變化，更是政治敘事的轉折。
從回顧冷戰記憶，走向正視當前威權世界擴張的現實挑戰，白宮強調，這項更名是要提醒世人記取共產主義帶來的人權災難、經濟崩潰與思想禁錮，並警覺這些歷史陰影正在以新的形式重返世界舞台。剛從東亞開會回來的川普，似乎以如此宣示來傳達相關訊息。
三、小確幸是用什麼交換的 又交換來什麼？
必須承認，比起以上大論述的更新與轉折，雙十一的小確幸風格也許更受現在台灣人歡迎。畢竟在地緣政治緊張和AI挑戰下，大家都累了。雖然雙十一已成了平台補貼、品牌博弈、物流競速的代名詞，但消費的確讓我們感覺到自己還有選擇，即便那選擇只是點擊立即結帳，也是在不確定年代找到一點確實的幸福。
如今小確幸戰線已不限於購物，中國柔性連結滲入包含觀光交流、宗教文化、影展、地方交流、甚至邀請里長訪問團，再加上收編台灣的自媒體、KOL、網紅，用金流換流量、用曝光換態度，我們的注意力，就是這個時代最昂貴的貨幣，而種種小確幸正是收割注意力最溫柔的陷阱。
四、遺忘與混亂 記得就是一種抵抗
購物節越多，記憶越短。當執政縣市首長呼籲大家多報導購物節，不要只關注非洲豬瘟，防疫漏洞、地方治理的荒唐、甚至是政策的長期風險就被忽視。當新任國民黨主席去參與共諜祭拜，在新聞版面上被正常化報導，其中的荒謬性就被放過。當曾經發明雙十一購物節的商業天才馬雲，悄悄離開商業舞台，現在僅以吃好喝好平安活著為生活目標，沒有人會再去追問為什麼。
在一個以演算法為引導的時代，記得本身就是一種抵抗。如果要在「民主自由」與「購物自由」間分配注意力，要在小確幸和大論述之間做選擇，或許沒有人能完全拒絕後者，但小孩才做選擇。
我們的自由，不接受打折。
（本文標題為編者所加，本文原標題為：十一月「不是」購物節的可能性？活在小確幸與大論述之間的我們）
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
