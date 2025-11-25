活塞燒穿印城！康寧漢爆砍24分 擊退溜馬奪13連勝追平隊史

（記者許皓庭／綜合報導）NBA 2025–26 賽季中，東區龍頭底特律活塞再度展現強勢表現。活塞於今（25）日作客印第安納，最終以 122 比 117 擊退溜馬，不僅收下近期第 13 連勝，也追平隊史單季最長連勝紀錄。此役活塞共有 6 名球員得分達雙位數，攻勢全面開花。

圖／活塞今（25）日作客印第安納，最終以 122 比 117 擊退溜馬，不僅收下近期第 13 連勝，也追平隊史單季最長連勝紀錄。（翻攝 detroitpistons Instagram）

比賽開局，活塞延續連勝氣勢，首半就逐步拉開差距。上半場團隊攻守穩定，最高曾建立 16 分領先優勢。康寧漢（Cade Cunningham）多次主導進攻節奏，他除了個人得分外，也有效串聯隊友，使活塞在多點開火下穩住比數。

下半場溜馬試圖反撲，第三節雖曾利用外線與轉換快攻縮短分差，但活塞仍靠著穩健運球與禁區得分保持領先。進入第四節後，溜馬主力陣容加速追分，內姆哈德（Andrew Nembhard）在比賽倒數 15.4 秒切入得手，將差距縮至僅 2 分，場面一度緊張。

關鍵時刻，活塞靠拉佛特（Caris LeVert）站上罰球線 4 罰中 3，再加上溜馬最後兩波進攻未能把握，活塞終場以 122 比 117 收下勝利，將連勝場次推進到 13 場。

這波 13 連勝不僅確立活塞目前在東區的頂尖位置，也讓球隊追平 1989–90 賽季及 2003–04 賽季所創下的隊史最長連勝紀錄。若活塞能在下一場比賽再度贏球，將改寫隊史新頁。

個人數據方面，康寧漢攻下全隊最高的 24 分，外加 11 籃板與 6 助攻，是活塞取勝的核心。拉佛特除貢獻 19 分外，也在最後關頭命中關鍵罰球。「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）則繳出 17 分、12 籃板的雙十成績，表現同樣亮眼。

溜馬方面，球隊近期狀態欠佳，近 10 場比賽僅拿下 1 勝。此役以西亞卡姆（Pascal Siakam）的 24 分、8 籃板最佳，華克（Jarace Walker）也有 21 分、6 籃板進帳，內姆哈德則貢獻 12 分、6 助攻與 4 抄截，但仍無法阻止球隊苦吞 2 連敗。

隨著活塞在例行賽持續展現穩定火力與團隊深度，接下來能否將連勝推進成為隊史紀錄新高，也成為外界關注焦點。

