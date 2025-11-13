活得年輕不是幻覺！研究證實：覺得自己年輕，真的能多活

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

文章也可以用聽的

俗話說：「你的年齡取決於你的感覺。」這句話，科學家竟然證實是真的！

英國倫敦大學學院一項針對 6,500 位 52 歲以上成年人 的研究發現：研究人員詢問他們「你覺得自己幾歲？」八年後回頭追蹤結果令人驚訝。

具體數字如下：

＊感覺自己比實際年齡年輕的人中，有 86% 還健在；

＊感覺自己比實際年齡年長的人中，存活率僅 75%；

廣告 廣告

＊覺得自己「差不多這年紀」的人，約有 82% 還在世。

＊大約 七成受訪者 都覺得自己至少年輕了三歲。

在控制健康狀況、身體殘疾與生活習慣後，研究仍發現感覺自己年紀大的人，死亡風險比感覺年輕的人高出 41%；進一步分析也指出，自我感知年齡與心血管疾病死亡率有顯著關聯。

為什麼「覺得自己年輕」會這麼有效？

醫學專家認為，感覺良好會激發更積極的生活習慣：人會更願意活動、維持社交、吃得健康、睡得規律，自然也更長壽。

哈佛醫學院心理學助理教授 羅納德·西格爾（Ronald D. Siegel） 更指出：

「感覺自己更年輕或更年老，本身就會對健康產生實質影響。」

他也提出了幾個維持年輕心態的方法：

＊接受新挑戰：嘗試新事物、學習新技能，讓大腦保持活力。

＊練習專注與冥想：能減少壓力、提升專注與幸福感。

＊尋找生活意義：投入能帶來快樂的事，如園藝、志工或陪伴他人。

「年輕」不只是歲數，而是一種心態，隨時保持學習、關心生活、活在當下，不只讓你感覺年輕，也可能真的活得更久、更健康！

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.30歲就「初老」？中醫師揭30～40歲抗老關鍵

.越吃越年輕！市場常見抗老化食物