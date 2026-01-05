活捉馬杜洛會影響4月「川習會」？川普：不會、我和習近平關係很好

美軍依川普命令對委內瑞拉展開「大規模行動」，並將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子押送至紐約州。中國先前曾呼籲美國「立即」釋放兩人，並譴責美方對主權國家「公然使用武力」，外界關注是否將影響川普預計於今年4月展開的訪中行程。對此，美國總統川普（Donald Trump）回應，他不認為美方在委內瑞拉的行動會影響他與中國國家主席習近平的關係。

綜合外媒報導，川普於美東時間4號晚間在空軍一號上表示，他與習近平「關係很好」，並提到「我們有關稅的力量，他也有其他對付我們的力量」。

委內瑞拉長期與中國關係密切，在多項制裁之下，中國仍是委內瑞拉主要石油買家之一；而馬杜洛遭美方特種部隊帶走一事，也在中國引發廣泛討論。

