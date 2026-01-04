「活捉馬杜洛」三角洲部隊有多強？ 海珊就擒、狙殺IS首腦…美軍最神秘部隊再建功

美軍「黑鷹計劃」曾被翻拍成電影，也是進行高危險任務。翻攝Netflix



震撼！美國總統川普宣布，美軍已成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，根據相關報導，美軍僅6人受傷，對比委國則有40人死亡，且成功進行「斬首」行動。就有美官員也透露，這次行動是美軍最神秘的「三角洲部隊」出動，此前伊拉克總統海珊被拘捕，伊斯蘭國領導人巴格達迪被逼走上絕路，美軍都派出「三角洲部隊」，讓外界更好奇這支部隊背景。

美國官員告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），馬杜洛是被美軍特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）成員抓獲。俗稱「三角洲部隊」的「美國陸軍第1特種部隊D作戰分遣隊」，隸屬聯合特種作戰司令部，是美軍精銳部隊之一。三角洲部隊曾於2019年執行擊斃恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的任務，重挫IS。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將已透過記者會描述細節，一共出動超過150架軍機，包括F-22、F-35、F/A-18、E/A-18戰機、B-1轟炸機、E-2預警機和各種無人機，對委內瑞拉發動空襲，癱瘓委國防空系統後，改派出搭載人員的直升機低空突入。直升機以距離水面30 公尺的低空飛行，安全抵達馬杜羅的住處，並制壓委國地面部隊反擊。部隊將馬杜羅夫婦逮捕後，已轉移至兩棲突擊艦「硫磺島號」。

事實上，這支十分神祕的「三角洲部隊」，被視為美軍精英中的精英，官兵多半來自其他美軍精銳部隊，除了須通過相當嚴酷的體能、戰技、專長訓練與考核，據了解可能人數在1500人左右。

據悉，美國1977 年11月19日成立三角洲部隊，就以北卡羅來納州的布拉格堡為基地。三角洲部隊只會執行美軍最高層級的機密任務，包括反恐作戰、人質救援、特種偵察、甚至獵殺恐怖組織與斬首行動等，任務特色通常是「高風險、高強度、快節奏」，也因此成員精挑細選，會找強大體能及心理素質以外還具特殊技能的人，再經過嚴酷訓練，被視為全球最頂尖的特種精英。

另外，三角洲部隊已參與多場反恐、拘捕任務，包括2003年曾參與拘捕前伊拉克總統海珊的任務，以及2019年參與捉拿巴格達迪的任務，最終逼得巴格達迪引爆炸彈，與家人走上絕路。

另外，曾被翻拍成電影《黑鷹計劃》的1993年摩加迪休之戰，就是由美國三角洲部隊與陸軍遊騎兵組成的團隊，在索馬利亞首都進行慘烈的救援行動，也大大影響了之後美軍的軍事布局。

不過，值得注意的是，此前三角洲部隊行動通常被列為最高機密，極少在媒體曝光，而2026年初委內瑞拉行動，卻是美方罕見地公開點名該部隊參與。

