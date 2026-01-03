活捉馬杜洛，之後呢？川普：美國將接管委內瑞拉、重建石油設施，直到「妥善的權力過渡」

川普（Donald Trump）在記者會中證實，美軍確實俘獲了馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並將他們從委國撤離，這項行動由「硫磺島號」兩棲攻擊艦執行。就在川普召開記者會前幾小時，委內瑞拉的首都卡拉卡斯剛剛經歷一連串爆炸，委內瑞拉政府證實，包括沿海的米蘭達州、阿拉瓜州和拉瓜伊拉州也遭到波及。

紐時：委國石油是美國的了

川普並未透露美國將如何監督委內瑞拉、或接管委內瑞拉的期限為何。目前也不清楚美國是否會派遣佔領軍隊、或者是要扶植傀儡政府。但川普詳述了美國石油公司將如何重塑該國能源基礎設施，《紐約時報》認為這也代表美國將重獲其曾持有的委內瑞拉原油開採權——委內瑞拉擁有全球約17%的石油儲備。

廣告 廣告

2025年1月3日，美國總統川普與防長赫格塞斯召開記者會，說明抓捕馬杜洛的行動與後續措施。（美聯社）

川普強調委內瑞拉「竊取了我們的石油設備」、「我們將把這個國家治理得井井有條」。當被問及委內瑞拉由誰掌權時，川普的回答是「就是我身後的這群人」。他隨即轉而談及石油產業，表示石油公司將出資重建基礎設施。川普還強調，「若勢在必行，我們不懼地面部隊出動。」《紐約時報》強調，川普的言論與其政府反覆宣稱的立場截然相反。

魯比歐：馬杜洛想裝老大，明明能跑卻不跑

川普在福斯新聞節目透露，美軍「確實有幾名人員中彈」，但美方無人陣亡。美國司法部長邦迪則表示，馬杜洛及其夫人弗洛雷斯已在紐約南區法院遭到起訴，起訴書另外還列舉四名被告，包括馬杜洛之子，以及其他政府高層官員，指控其涉及毒品與槍械犯罪。川普說，他即時觀看美軍三角洲部隊（Delta Force）抓捕馬杜洛的過程，「我的意思是，我真的即時目睹過程，就像在看電視節目一樣」。

國務卿魯比歐則表示，馬杜洛本可離開委內瑞拉，在其他國家生活，但他「想裝老大」。

2025年1月3日，川普貼出委內瑞拉總統馬杜洛被轉移到美國的照片。（翻攝川普貼文）

《紐時》指出，儘管川普聲稱美國將接管委內瑞拉，但馬杜洛政府的官員們仍在委內瑞拉國家電視台抨擊美國。包括委國的國防部長、總檢察長及數名州長均發表強硬聲明，呼籲國際社會抵制美國軍事行動，強調他們仍掌控著國家政權，國營電視台也播出了全國各地的支持馬杜洛集會。

不過川普在記者會中警告，委內瑞拉領導人必須服從美國，否則將面臨後果：「所有政治與軍事人物都必須明白，馬杜洛的命運也可能降臨在他們身上。」川普也點名哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），強調「他確實必須給我小心一點」（he does have to watch his ass），因為他擁有海洛因的製造工廠，還把毒品送進美國。

行動代號：絕對決心

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將表示，在委內瑞拉的軍事行動是應司法部要求啟動的。他稱該行動代號為「絕對決心」（Absolute Resolve），一共動用150架飛機橫跨半球展開行動。凱恩強調，此次行動汲取了數十年來在中東、西南亞及非洲打擊恐怖分子的經驗，最年輕的行動成員年僅20歲、最年長的49歲。

凱恩表示，美軍戰機先摧毀了委內瑞拉防空系統，使美軍直升機得以進入加拉加斯，「我方一架飛機雖然遭到擊中，但仍可繼續飛行」。在以直升機撤離馬杜洛夫婦的途中，美軍也曾遭遇火力攻擊，但最後仍成功撤離，整體行動歷時約兩小時二十分鐘。



更多風傳媒報導

