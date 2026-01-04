活捉馬杜洛！揭密美軍「三角洲部隊」傳奇戰史：從營救人質到斬首毒梟

國際中心／程正邦報導

隨著美國總統川普證實委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）已在夜間突襲中落網，全球焦點再次鎖定在那支身處陰影、行動代號為「三角洲」（Delta Force）的陸軍第一特種部隊作戰分遣隊。川普在週六的媒體專訪中，形容這場行動是「人類軍事史上前所未見的奇蹟」，並披露了這支傳奇部隊如何在幾無損毀的情況下，攻破了號稱「不可能進入」的地下防禦體系。

「馬杜洛藏身處」整片被炸光！軍事基地淪廢墟。（圖／路透）

戰神再臨：川普激讚「地表最強機動實力」

川普在福斯新聞（Fox News）的訪談中，難掩對這支精銳部隊的激賞。他強調，雖然在強攻蒂烏納堡（Fort Tiuna）的過程中有隊員負傷，但美軍達成了「零殉職、零軍機損失」的驚人紀錄。

廣告 廣告

川普直言，馬杜洛的藏身處擁有極為先進的加固防禦，但三角洲部隊展現了如「外科手術」般的破門效率，「專家告訴我，地球上沒有其他力量能達成這種程度的精準度與爆發力。」

「馬杜洛藏身處」衛星照對比照曝光。（圖／路透）

影子傳奇：參考英國 SAS 的反恐先鋒

成立於 1977 年的三角洲部隊，總部設於北卡羅來納州布拉格堡，是美軍最神祕的「直接行動」單位。該部隊深受英國特種空勤團（SAS）影響，專門應對高風險人質營救與斬首任務。由於其成員身分屬最高機密，外界僅能透過其參與過的重大戰役窺見其實力。

從 1991 年波斯灣戰爭的敵後偵察，到 2003 年參與緝捕伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein），再到 2019 年在敘利亞圍剿伊斯蘭國（ISIS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），三角洲部隊始終扮演著「終結獨裁者」的關鍵角色。

川普當時身在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），在多名顧問陪同下，透過即時影像觀看整個突擊逮捕行動。（圖／翻攝自白宮X）

從「擊殺」轉向「活捉」：戰術重心的精妙調整

軍事觀察家指出，本次行動與過去針對恐怖份子的「就地正法」風格迥異。此次行動的核心目標是「活捕並送往美國受審」，這比單純的空中打擊或地面殲滅更具難度。這不僅需要絕對的情資優勢，更要求隊員在交火現場具備極高的判斷力，以確保目標存活，從而換取後續的政治與外交籌碼。

事實上，三角洲部隊與南美的淵源深厚。早在數十年前，該部隊就曾參與獵殺哥倫比亞大毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）。如今再次踏上南美土地逮捕被控「毒品恐怖主義」的馬杜洛，頗有歷史重演之感。

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

更多三立新聞網報導

大理高中走入歷史！115學年併入北市大 8/1更名「北市大附中」

中年危機？40歲突對電玩沒興趣 網共鳴：改玩這幾樣「更刺激」

總經理寵溺「黏踢踢特助」還向同僚炫耀！老闆出庭：全公司早知她是小三

馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝

