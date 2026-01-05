活捉馬杜洛 一窺美軍神祕的三角洲部隊

美軍1月3日發動突擊成功逮獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，投下地緣與國際現勢震撼彈。這次突襲由美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）執行，並有聯邦調查局（FBI）單位協助。神祕的三角洲部隊再次執行任務，引發矚目。

低調的特種部隊 執行高調的任務

在這波行動中美方無人喪生，知情人士向CNN表示，美軍少數士兵被子彈和彈片擊傷。紐約時報（The New York Times）則報導，委內瑞拉一名高層官員表示，美軍突襲行動造成的死亡人數達80人，其中包括平民與維安團隊成員，傷亡人數可能會進一步增加。

在這次空襲進行之際，美國三角洲特種部隊全副武裝進入委內瑞拉首都卡拉卡斯，隨身還帶有切割噴槍，以便有必要之時破壞馬杜洛所在地的鐵門。

伊朗人質危機 首次出師不利

翻開三角洲部隊的歷史，成軍於1977年。在1979年的伊朗人質危機中，奉派執行第一次任務。

根據維基百科，1979年11月4日，53名美國外交官和公民遭伊朗扣押在美國駐德黑蘭大使館當作人質，美國政府原先決定在1980年4月派出三角洲部隊以武力前往營救，行動代號「鷹爪」，預定在24至25日進行，最終因直升機發生機件故障而中止行動。

其它較為大眾所熟悉的行動，包括美國1989年入侵巴拿馬，逮捕時任領導人諾瑞嘉（Manuel Noriega）將軍。諾瑞嘉因涉及毒品相關指控而遭美方起訴。

反恐任務 成功突襲IS領袖

其他著名的三角洲部隊任務還有索馬利亞內戰期間的哥特蛇行動，以及在持久自由行動及伊拉克自由行動期間的多次反恐作戰。

最近的一次任務是2019年10月26日，三角洲部隊成功突襲伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）於敘利亞的藏身之處，行動中巴格達迪引爆自殺炸彈身亡。

組織嚴密 外人難一窺全貌

三角洲部隊的全名是「美國陸軍第1特種部隊D作戰分遣隊」（1st Special Forces Operational Detachment-Delta；1st SFOD-D），是美國陸軍的特種作戰部隊，隸屬於美國陸軍特種作戰司令部及美國聯合特種作戰司令部。

三角洲部隊的架構曾被外國消息來源披露過，主要有幾個作戰中隊。包括：A中隊（突擊）、B中隊（突擊）、C中隊（突擊）、D中隊（突擊）、E中隊（飛行單位，過去被稱為Seaspray）、G中隊（過去的作戰支援部隊，擴編後專門負責先遣隊與偵察）、H中隊（戰鬥支援中隊，成員包括大規模殺傷性武器專家、爆裂物處理專家、醫療服務專家、訊號情報專家等）。

至於三角洲部隊的成員主要從美國陸軍特種部隊和美國陸軍遊騎兵部隊中招募，除此之外，也接受其他來自陸上部隊的志願者。

三角洲部隊的人員篩選門檻，包括要測試伏地挺身、仰臥起坐和3英里長跑以及心理測驗等，並希望具備外語能力或其它技能等。

如果成功入選三角洲部隊，將接受6個月的訓練試用期，進行武器精確射擊和使用其他武器的訓練。(編輯：鍾錦隆)