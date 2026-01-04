活捉馬杜洛！美軍最精銳「三角洲部隊」揭密 昔獵殺海珊建功

美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍最精銳的反恐部隊三角洲特種部隊成功執行委內瑞拉夜間突襲行動，抓捕了該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。這項大膽的軍事行動震驚國際社會，也讓這支神秘部隊成為熱議話題。

美軍出動最精銳「三角洲部隊」活捉委國總統馬杜洛。（圖／路透社）

綜合《福斯新聞》、《Military.com》等外媒報導，三角洲部隊正式名稱為第1特種作戰分遣隊，專門執行高風險任務，包括捕獲或擊斃高價值目標，以及其他需要速度、保密和精確度的敏感行動。該部隊隸屬於美國特種作戰司令部，通常在任務具有重大政治或戰略意義時部署。

據報導，三角洲部隊總部設在北卡羅來納州布拉格堡，這裡是美國陸軍特種作戰訓練的中心。該部隊曾參與美國軍方最重要的行動，包括2003年抓捕薩達姆·海珊（Saddam Hussein）、2019年參與追捕伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）行動，最終迫使其引爆炸彈身亡。這支神秘部隊也在阿富汗和中東其他地區執行過多次反恐任務，目標鎖定蓋達組織高級人物。

美國總統川普舉行記者會說明逮捕委國總統決策與細節。（圖／美聯社）

在這次突襲行動中，美國陸軍第160特種作戰航空團的直升機，也就是被稱為「夜間潛行者」（Night Stalkers）的部隊，負責運送特種作戰部隊進入委內瑞拉。官員表示，當地時間凌晨2時左右，委內瑞拉首都卡拉卡斯至少傳出7次爆炸聲，並有低空飛行的軍機掠過市區上空。

中央情報局（CIA）向國防部提供情報，協助三角洲部隊定位馬杜洛及其妻子的位置。川普表示，這兩人在美軍行動中被成功逮捕。官員強調，雖然CIA在追蹤和定位馬杜洛方面發揮關鍵作用，但實際的抓捕行動完全由美軍特種作戰部隊執行。

川普在接受《FOX & Friends Weekend》節目訪問時表示，參與行動的美軍人員「表現得令人難以置信」。他說：「他們演練和訓練的程度是前所未見的，真正的軍事專家告訴我，世界上沒有其他國家能夠執行這樣的行動。」

