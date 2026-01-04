活捉馬杜羅關鍵曝 美軍神祕「哨兵」匿蹤機現身 1關鍵洩情資戰實力

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence Blog》報導，在美軍對委內瑞拉實施代號「絕對決心行動」的大規模空襲後，一架極為罕見的美國空軍 RQ-170「哨兵」(Sentinel)匿蹤偵察無人機，3日上午被目擊返回位於波多黎各東部的羅斯福路海軍基地(Roosevelt Roads Naval Station)。這項發現暗示美軍在生擒委國領袖馬杜羅(Nicolas Maduro)的過程中，動用了最高等級的情監偵(ISR)資產。

社群媒體流傳的影片顯示，這架採用「飛翼式」(flying-wing)設計的匿蹤飛行器，正在接近並降落於該海軍基地。RQ-170由洛克希德．馬丁公司(Lockheed Martin)開發，專為在具備高度威脅或敏感的領空進行高解析影像擷取與電子情報蒐集。由於該機隊規模有限且任務性質高度機密，除測試環境外，其在實戰區域的確切部署位置鮮少對外公開。

羅斯福路海軍基地具備通往加勒比海盆地與南美洲北部的優越地理位置，長期被美軍視為區域監控與物流補給的前進基地。專家指出，RQ-170此時出現在波多黎各，與美軍將領宣稱能精確掌握馬杜羅日常生活、穿著，甚至寵物細節的情資說法高度契合。

關於RQ-170的技術參數目前仍被美國列為最高機密。該機在 2000年代中期服役，過去曾與美軍在中東及亞洲的特種任務掛鉤。最著名的外交事件發生於2011年，當時一架RQ-170在伊朗境內墜毀並被完整捕獲，導致美軍被迫強化對該平台的部署控管。

雖然美軍官員尚未公開詳述參與委內瑞拉行動的具體機型，但匿蹤偵察機在空襲後的返航畫面，已被軍事觀察家視為美軍執行高優先級情資作戰的實質證據。目前羅斯福路海軍基地正作為海面巡邏、物流支援及飛機回收的轉運樞紐，持續因應南美地緣政局劇變。

