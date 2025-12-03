活活將女嬰從3樓拋下致死 法官考量狠母「命運坎坷」判3年徒刑

屏東柯姓女子將剛出生的女嬰從3樓往下丟，造成女嬰傷重送醫不治。（資料照片：屏東分局提供）

屏東一名33歲的柯姓女子前年（112年）7月在租屋處浴室自行產下一名女嬰，想到女兒可能要跟她一起吃苦，竟然在女嬰來到世界才短短1個小時，就將女嬰從3樓往下丟，導致女嬰傷重死亡。屏東地方法院經過1年多的審理，審酌柯姓女子童年時期曾遭受虐待、成年後又歷經婚姻家暴，命運坎坷，判處她有期徒刑3年，全案還可以上訴。（溫蘭魁報導）

這起殺嬰案發生在112年7月，檢警調查發現，女嬰的母親柯姓女子當天清晨5點在租屋處的浴室生下女嬰後，6點就將女兒從3樓浴室的窗戶往下丟，女嬰先撞到1樓鐵皮屋浪板再墜落到地面，民眾發現後報警並將女嬰送醫，醫院發現女嬰臍帶還在，肝臟破裂、頭部挫傷合併腦出血及腦水腫，搶救2個小時仍傷重死亡。

廣告 廣告

檢警循線逮捕女嬰的母親柯姓女子，她供稱，擔心養不起女兒，日後可能要跟她一起吃苦，才會將女兒從3樓往下丟，但，丟下去的那一刻她就後悔了。

檢察官依成年人故意對兒童為殺人罪提起公訴，屏東地方法院發言人刑一庭庭長鍾佩真表示，承審法官考量柯姓女子的成長、動機、手段、智識程度以及經濟狀況，判處她有期徒刑3年：「被告身為甲嬰之母，為避免甲嬰重蹈其負面成長經驗，而為本案犯行，使甫出生之甲嬰承受難以言喻之痛苦及喪失生命，所生危害重大，惟考量被告始終坦承犯行，犯後態度良好，素行尚可，具有前述不得已之事由及其智識程度，量處有期徒刑3年。」

◆發揮雞婆精神，兒虐家暴事件請通報保護專線113！

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。