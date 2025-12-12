活活餓死4月大女嬰！高雄單親媽現況曝光 求撤銷羈押5度被駁

社會中心／陳韋劭報導

高雄31歲陳姓單親媽媽，離家8天，餓死４個月大女嬰，這段期間她回娘家，手抱大女兒畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

高雄一名陳姓單親媽媽（32歲），去年9月間帶著1歲多的大女兒回娘家，卻把出生才4個月小女兒獨留在租處7天，導致女嬰活活餓死，陳女今年初被依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴。據了解，陳女事發後被羈押至今，她多次請求撤銷羈押，但法院認為有高度逃亡可能性，近日第5度裁定延長羈押。

檢警調查，陳姓單親媽媽獨自撫養1歲半及4個月大2名女兒，去年9月9月15日，陳女帶大女兒回娘家，把4個月大的女嬰獨留在租屋處，自9月17日開始請假未送托，直至同月23日回家後，接到社會局來電詢問么女狀況，才告知社工女嬰已死亡。

廣告 廣告

據了解，陳女交友複雜，2名女兒的生父不同，陳女原本與母親同住，去年5月生下小女兒後，家人不滿她沒有謀生能力卻又再產女，把她趕出家門。案發後陳女無法交代離家8天的去向，僅稱友回娘家過夜並參加聚會，期間母親及社工詢問，陳女均謊稱委託他人照顧，阻斷外界救助機會。

檢方認為陳女涉殺人罪嫌重大，複訊後，認有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，且涉最輕本刑 5年以上重罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。今年初，陳女被依成年人故意殺害兒童罪嫌起訴。

今年4月間羈押期滿，她以沒有逃亡動機以及願意接受電子監控為由，請求撤銷羈押，但法院以所犯最輕本刑10年以上重罪，有逃亡以規避刑事責任的高度可能性駁回，法院近日第5度裁定延押，陳女自12月16日起延長羈押2個月。

更多三立新聞網報導

聖石董座「包養乾女兒身分曝光」 糖爹看片見臀部刺青才知道被綠

基隆河汙染兇手抓到了 廢油回收公司負責人、4員工遭羈押禁見

台9線出事了！曳引車駕駛「屎在滾」臨停解放 女騎士猛撞破頭喪命

色情傳播公司被抄！少東「選妃」來台陪酒賣淫 應召女花名冊、長相曝光

