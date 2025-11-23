活牛「物以稀為貴」！美肉品巨頭關閉旗下大型牛肉加工廠，預告明年該部門「虧損上看200億」

美國肉類巨頭泰森食品（Tyson Foods）宣布，隨著國內面臨高昂的牛肉價格，以及數十年來最低的牛隻存量，該公司將關閉旗下位於內布拉斯加州（Nebraska）一座大型牛肉加工廠。這座位於列星敦（Lexington）的工廠，目前僱用超過3000名員工，同一時間也宣布，其位於德州阿馬里洛（Amarillo）的牛肉工廠，將縮減為每日一個班次運作，該生產線也有千餘人生計可能受波及。

該公司在聲明中強調，這些調整是為了改善現有牛肉業務規模，此外，為了滿足客戶需求，泰森將提高其他牛肉工廠的產量，要透過這些變革，確保未來也可持續提供高品質、價格合理且營養豐富的蛋白質。

至於該州受影響員工，會協助申請集團其他工廠的職位，並提供搬遷補助。

剛剛落幕的財報會議上，身為美國四大肉品加工商之一的泰森表示，其在下一個會計年度，預計會在牛肉部門出現4至6億美元（約新台幣125至188.1億元）的營運虧損。執行長唐尼金（Donnie King）直言，和先前預期一樣，牛肉部門仍是唯一表現疲弱的事業群，「由於受到乾旱、畜群重建，以及墨西哥新世界蠅（New World screwworm）帶來的傷害和影響，牛隻供應量如今正處於歷史低點。」

只稱呼他是美國四大肉商之一，可能還無法確認泰森食品的重要程度，從實際數據來看，該公司負責生產全美1/5的雞肉、牛肉和豬肉供應量，其工廠更因為設置在鄉村小鎮，經常是該州或該區域最大雇主。

美國最大的肉類加工商泰森食品表示，第二季度收入下降了2.6%，為131億美元。（美聯社）

除了泰森感到傷腦筋，另一家大型肉品加工企業JBS，也同樣在財報會議上提到牛隻價格，「產業仍在面對、可購買和處理的活牛供應量非常有限，在這個歷史性低水準的供應狀態下，活牛價格一直維持在高位，壓縮他們的獲利能力。」

大型肉品商不只要煩惱成本，同時還要擔憂來自華府的壓力。總統川普（Donald Trump）11月初公開指控、稱美國最大的肉品加工公司，刻意抬高價格並威脅國家的糧食供應，指示司法部展開調查。白宮新聞聲明更直接點名，包含前文提及的泰森、JBS、嘉吉（Cargill）以及National Beef，都將成為調查對象。這些公司合計屠宰全美85%的牛隻，以及大部分的豬隻。

美國超市冷藏櫃的牛絞肉產品。（美聯社）

根據美國勞工統計局數據，9月份一磅牛絞肉售價為6.32美元（約新台幣198.1元），比一年前上升 11%。而美國本土的肉牛數量，卻在同一時間降至2790萬頭，比2019年減少13%；整體牛隻存量，更是到自1952年以來的最低水準。

美國政府為了提高供應量，並降低市場零售牛肉的價格，取消牛肉進口的關稅，而川普本人更在10月份表示，美國將從阿根廷購買牛肉，以支撐本土供應需求並降低成本和零售價。

