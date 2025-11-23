活牛「物以稀為貴」！美肉品巨頭關閉旗下大型牛肉加工廠，預告明年該部門「虧損上看200億」
美國肉類巨頭泰森食品（Tyson Foods）宣布，隨著國內面臨高昂的牛肉價格，以及數十年來最低的牛隻存量，該公司將關閉旗下位於內布拉斯加州（Nebraska）一座大型牛肉加工廠。這座位於列星敦（Lexington）的工廠，目前僱用超過3000名員工，同一時間也宣布，其位於德州阿馬里洛（Amarillo）的牛肉工廠，將縮減為每日一個班次運作，該生產線也有千餘人生計可能受波及。
該公司在聲明中強調，這些調整是為了改善現有牛肉業務規模，此外，為了滿足客戶需求，泰森將提高其他牛肉工廠的產量，要透過這些變革，確保未來也可持續提供高品質、價格合理且營養豐富的蛋白質。
至於該州受影響員工，會協助申請集團其他工廠的職位，並提供搬遷補助。
剛剛落幕的財報會議上，身為美國四大肉品加工商之一的泰森表示，其在下一個會計年度，預計會在牛肉部門出現4至6億美元（約新台幣125至188.1億元）的營運虧損。執行長唐尼金（Donnie King）直言，和先前預期一樣，牛肉部門仍是唯一表現疲弱的事業群，「由於受到乾旱、畜群重建，以及墨西哥新世界蠅（New World screwworm）帶來的傷害和影響，牛隻供應量如今正處於歷史低點。」
只稱呼他是美國四大肉商之一，可能還無法確認泰森食品的重要程度，從實際數據來看，該公司負責生產全美1/5的雞肉、牛肉和豬肉供應量，其工廠更因為設置在鄉村小鎮，經常是該州或該區域最大雇主。
除了泰森感到傷腦筋，另一家大型肉品加工企業JBS，也同樣在財報會議上提到牛隻價格，「產業仍在面對、可購買和處理的活牛供應量非常有限，在這個歷史性低水準的供應狀態下，活牛價格一直維持在高位，壓縮他們的獲利能力。」
大型肉品商不只要煩惱成本，同時還要擔憂來自華府的壓力。總統川普（Donald Trump）11月初公開指控、稱美國最大的肉品加工公司，刻意抬高價格並威脅國家的糧食供應，指示司法部展開調查。白宮新聞聲明更直接點名，包含前文提及的泰森、JBS、嘉吉（Cargill）以及National Beef，都將成為調查對象。這些公司合計屠宰全美85%的牛隻，以及大部分的豬隻。
根據美國勞工統計局數據，9月份一磅牛絞肉售價為6.32美元（約新台幣198.1元），比一年前上升 11%。而美國本土的肉牛數量，卻在同一時間降至2790萬頭，比2019年減少13%；整體牛隻存量，更是到自1952年以來的最低水準。
美國政府為了提高供應量，並降低市場零售牛肉的價格，取消牛肉進口的關稅，而川普本人更在10月份表示，美國將從阿根廷購買牛肉，以支撐本土供應需求並降低成本和零售價。
更多風傳媒報導
其他人也在看
《台北股市》外資21日賣超股：鴻海、台積電、富邦金
【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、3檔金融股及1檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超4萬3671張，台積電(2330)、富邦金(2881)名列二、三名，分別賣超3萬4625張及賣超2萬9899張。第四及第五名為友達(2409)、仁寶(2324)，其他依序為永豐金(2890)、華邦電(2344)、凱基金(2883)、欣興(3037)及台玻(1802)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為台積電(2330)479.56億元、鴻海(2317)98.26億元、富邦金(2881)26.52億元。 ●外資21日賣超前十名： 1.鴻海(2317)收225.00元，跌11.50元或4.86%，成交量9.75萬張，外資賣超4萬3671張、估98.26億元，為連2日賣超，累計賣超5萬時報資訊 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊奪最佳男配角台上爆哭！ 自曝領獎「像第一次拍戲的那一天」
第62屆金馬獎最佳男配角，5位提名者中年紀最輕、資歷最淺的曾敬驊，一舉擊敗金士傑、黃秋生等資深戲骨，抱回金馬獎座。他甫聽聞自己得獎就開始暴哭，到了後台眼淚還是忍不住，提到自己得獎後最想在明年農曆年帶爸媽出國玩更加哽咽，台下媒體哥哥姐姐紛紛給予他溫暖的呵護。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
日職》台灣對決！林安可出戰古林睿煬 最快明年4月28日實現
日職西武獅隊今天宣布簽下台灣好手林安可，並且期待他未來成為球隊主力戰將，而日職火腿隊也有孫易磊、古林睿煬等好手在，兩隊明年球季最快將是4月28日交手，地點在火腿主場，古林睿煬若是先發主投，加上林安可爭取到先發位置，就將形成難得一見的「台灣對決！」還是「統一獅對決」。TSNA ・ 19 小時前
情侶為365元鹹酥雞分手 台南店家推「拜金套餐」優惠350
一名女網友因購買365元鹹酥雞被男友罵拜金還因此分手，台南市一間第一家鹹酥雞趁話題熱度，順勢推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，老闆更掛保證「一定讓你吃不完」，貼文上線後吸引超過20萬人朝聖。中天新聞網 ・ 1 小時前
光互聯成AI時代「傳輸神經」 矽光子與CPO商機可期
全球AI發展已從「算力競賽」進入「互聯競賽」，隨著電訊號傳輸瓶頸浮現，光互聯成為AI時代新的「傳輸神經」，國發會「AI新十大建設推動方案」其關鍵技術也涵蓋矽光子產業，上週五台股大跌，光通訊大廠光聖（6442）更成為千金股中少數收紅個股。野村台灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳認為自由時報 ・ 2 小時前
外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽
財經中心／陳妍霖 宮仲毅 鄭國陽 台北報導國內外送員估計有14萬人，勞動部昨天預告「外送專法草案」出爐，不僅規定每單獨立計酬，明年最低時薪不得低於245元。台灣數位平台經濟協會提出警告，未經充分評估、倉促實施，恐造成1.45億筆訂單流失，導致5萬名外送員失業，今天外送工會出面反嗆，平台是危言聳聽。無論晴天還是下雨天，外送員拼命跑單，能多賺一筆是一筆，為了保障權益，勞動部預告「外送專法草案」出爐。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，「這個報酬確實是在我們訂定這個專法裡面，是重中之重，每一單都是獨立的計算，我們不採所謂的截長補短跟平均」。外送專法草案明定，每單外送期間，換算時薪，為最低工資1.25倍，也就是時薪245元，明年上路，用來保障基本報酬，不過台灣數位平台經濟協會擔心，立法未經周延評估、貿然推進，恐怕會導致台灣外送市場1.45億筆訂單、460億元產值流失，5萬名外送員失業。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）全國外送產業工會發言人 蘇柏豪表示，「我覺得平台就是在危言聳聽，平台已經多次的在媒體上公開說，外送員的平均工資是一個小時270到290，那我們只是保障245這個數字，為什麼會造成他們的營運成本上漲呢？那如果你不對消費者調漲價格，那怎麼又會造成外送員失業呢」？全國外送產業工會理事長 陳昱安也說，「我想要跑訂單，那平台可能透過演算法，或是透過等等空單的手段，導致司機接不到訂單的情況下，才會有這個245的保障，我們會希望可以調到，就是基本時薪的1.5倍，就是明年196再乘以1.5這樣子」。外送工會原本爭取，時薪196元的1.5倍，也就是294元，雖然勞動部最後訂出245版本，差強人意，但比起現況至少有保障，只是消基會警告可能漲價。"外送專法草案"通過! 每單獨立計酬 最低時薪245元（圖／民視財經網）消基會董事長鄧惟中示警說，「有可能是平台在不知不覺間，那將他們的這個為了達到法尊，所增加的成本轉嫁到其他三方，我們也會擔心，那包含就是平台說不定為了希望外送員能夠用更快的時間送達，以至於來降低他們需要付的酬勞，那去變更制度，造成更多的更高的一個交通風險」。畢竟羊毛出在羊身上，台灣外送市場擺脫不了壟斷疑慮。外送專法如果上路，會帶來什麼樣的衝擊，有待觀察。原文出處：外送專法草案時薪245元 DEAT:恐流失1.45億筆訂單 工會:危言聳聽 更多民視新聞報導中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少已售出145萬顆！「這款胃炎藥」傳安全疑慮 食藥署令「全面回收」產業知識+／減重商機擴大！瘦瘦針GLP-1+新藥CBL-514帶動新機會？民視財經網影音 ・ 16 小時前
美國還是台灣盟友嗎
長期以來，美國確實是友台的世界大國，也是當今全球願意出售防衛武器給台灣的唯一國家。但即使台美關係向來良好，雙方高層官員亦往來密切，但不表示台灣對美國就可完全信任或毫不設防；尤其現階段只重視美國自身利益的川普政府，已在許多措施方面出現對我國不友善的態度，甚至更有傷害台灣國際聲譽的言行。中時新聞網 ・ 1 天前
黛安芬下月底將停止中國大陸市場營運
德國內衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，自12月31日起停止在中國大陸的營運。中時財經即時 ・ 2 小時前
越南洪災！90人罹難「死傷人數持續攀升」 經濟損失達119億台幣
【緯來新聞網】越南中部及高原地區近日遭遇多年來最嚴重洪災，根據越南官方於23日清晨7時更新的統計，已緯來新聞網 ・ 2 小時前
麻吉大哥毀了！黃立成加密幣帳戶遭「完全清算」 血崩慘賠6.5億
「麻吉大哥」黃立成近年淡入演藝圈，並轉戰加密貨幣市場，更在今年6月靠HYPE幣獲利650萬美元(約1.95億台幣)，被譽為「幣圈傳奇」。不過先前卻傳出在短短20多天總損失高達5510萬美元（約新台幣17億元）。區塊鏈分析機構 Lookonchain今（21日）發布最新數據，顯示黃立成加密貨幣帳戶遭「完全清算」，全部損失高達2,023萬美元（約新台幣6.58億元）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳德榮：24日晚間東北季風南下 迎風面短暫雨
（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西13.1度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。中央社 ・ 6 小時前
拿烙鐵破壞電子腳鐐 前巴西總統遭預防性逮捕
前巴西總統波索納洛，因為組織犯罪和暴力，被判處27年又3個月徒刑。不過他並未被收監，而是軟禁。沒想到他最近因為破壞電子腳鐐，被認為有逃亡疑慮，所以遭到巴西警方逮捕、收監。波索納洛向警方供稱，破壞腳鐐，只是因為好奇而已。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
新北油飯節前10強出爐 12/6頒獎打造庶民美食饗宴
新北市政府舉辦「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」人氣票選活動落幕，共有114間店家參賽，吸引11萬餘人次投票，前10強店家已經出爐，共獲得5萬多票、占總票數45%以上，12月6日將在蘆洲國立空中大學舉行頒獎典禮，集結10強油飯名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。自由時報 ・ 2 小時前
林岱樺旗山造勢湧入2萬人！邱議瑩：祝福活動舉辦成功
有意爭取代表民進黨參選2026年高雄市長的立委林岱樺，22日在旗山造勢，現場湧入2萬人，此舉被外界認為是踩進黨內初選對手、立委邱議瑩的本命區。對此，邱議瑩表示，祝福林岱樺活動舉辦成功。中天新聞網 ・ 2 小時前
新屋剛到手！被3房仲頻問「有人想買」 內行曝真實目的
一名屋主新成屋才剛交屋，短短兩週內就接連收到3位房仲來信，並稱「手邊有買家想要購買社區房子」，讓他困惑這種操作手法的目的為何，質疑應該沒有人會一交屋就賣房，結果釣出內行人揭露房仲的真實意圖。中天新聞網 ・ 1 天前
《大陸經濟》海南全島特殊區域運作 12／18啟動
【時報-台北電】海南自由貿易港建設進入關鍵階段。中國海關總署18日宣布，海南將於12月18日正式啟動全島特殊區域運作，全島依規劃調整為海關監管特殊區域，採取「一線放開、二線管住、島內自由」的監管架構。當日主管機關舉行通報會，說明制度建設、口岸準備、稅收政策與通關安排進度。 官方表示，全島特殊區域運作所需的制度、設備與基礎建設已基本完備。海南已升級8個對外開放口岸，建設10個「二線口岸」，均通過驗收並具備啟用條件。海關智慧監管平台完成建置，並與海南國際貿易「單一窗口」、海關全國系統及港口、機場平台串接，為制度切換提供技術支撐。 在監管制度方面，海關總署發布《海南自由貿易港海關監管辦法》及加工增值免關稅徵管規範，並公布通關填報及「一線」「二線」貨物管理規則。海口海關提出12項配套制度，包括「零關稅」貨物監管、分批出島與集中申報流程，為政策執行提供依據。 通關程序調整為運作重點。「一線」通關申報項目由105項縮減至33項，提高進出口效率；「二線」採精準監管。除「零關稅」、加工增值免關稅及特定管制貨物外，其餘貨物可透過非海關通道出島。分批出島、集中申報可先出貨、後報關，縮短等待時間並且提升物流時報資訊 ・ 1 小時前
《傳產》北投危老案「昇樺知玉」歷經六年整合正式開案
【時報記者郭鴻慧台北報導】台北市北投危老重建案「昇樺知玉」歷經整合過程，成功匯聚 20 多位所有權人，並完成部分國有地標售，兩度取得地主全數信託同意書後，終於正式開案。昇樺建設總經理谷念勝表示，整合過程中最大的挑戰在於「人」的問題，但在持續溝通與努力下，最終克服各種困難，讓計畫得以順利推進。 危老案「昇樺知玉」位於台北市北投區承德路七段32巷與自強街5巷街廓，基地468坪，共整合20多個所有權人，標售下部分國有地，預計打造22~34坪、2-3房型，重建後機打造14樓高RC住宅大樓，總戶數81戶、可售37戶、4店，現場銷售資訊，開價每坪117~126萬，全案預計2030年Q1完工。 谷念勝指出，該案在初期整合時僅有12戶參與，後續又納入周邊3棟、同屬一個家族的住戶，最終整合規模擴大至20多戶。經過了6年整合，終於完成土地整合工作，沒想到又遭遇「新光金併入台新金」事件的影響。 該案土地原先信託於新光銀行，但因整併因素，信託契約必須重新簽署，需再次向所有地主取得同意書。谷念勝無奈的說，過程中部分地主藉由簽署同意書提出額外要求，導致整合進度一度受阻，變成另一項挑戰。 昇樺建設總經理谷念勝，台大時報資訊 ・ 2 小時前
快訊／新北吸毒男拿鐵棍路上隨機傷人 遭法院裁定羈押
新北市三重區三和路四段382巷口，昨天（22日）上午9時許， 1名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊1名77歲的老婦，之後拿鐵棍在路上隨機攻擊1對夫妻，警方獲報到場將顏男逮捕，所幸被攻擊的民眾送醫後均無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，詢後將顏男依傷害罪及毒品罪送辦，經新北檢複訊後聲請羈押，今天（23日）上午新北地院裁准羈押。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
頭過身就…「沒過」 小黃巷口閃賓士風騷走位不夠絲滑遭擊落
新北市70歲劉姓計程車司機，今（23日）凌晨載客返家途中，在新莊區中平路遇到64歲薛姓婦人駕駛的賓士車從巷子口駛出，雖已緊急剎車並扭轉車頭試圖閃避，沒想到「頭過身沒過」，車尾遭薛婦撞上後側翻，造成車上44歲陳姓乘客手指擦挫傷，而雙方駕駛均無酒駕，警方後續依交通事故處理流程受理，釐清雙方肇責及事故原因。鏡報 ・ 3 小時前
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前