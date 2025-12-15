活生生的動物不該是外交籌碼！ 日藝人：受夠了為貓熊向中國低頭

上野動物園的2隻貓熊「曉曉」與「蕾蕾」即將返還中國。（翻攝自上野動物園Ｘ）

日本藝人兼時事評論家菲菲（フィフィ）今（15日）針對上野動物園的2隻貓熊「曉曉」與「蕾蕾」即將返還中國一事，再度發出強烈批判。她認為，將可愛的活體動物當作政治工具，使國家為了租借貓熊而必須不斷低頭，是時候該終結這種「貓熊外交」的模式了。

菲菲是一位活躍於日本的藝人與時事評論家，出生於埃及開羅的她，向來以直言不諱的犀利風格聞名，經常對國際和國內的社會議題發表批判性見解。

菲菲是一位活躍於日本的藝人與時事評論家。（翻攝自菲菲Ｘ）

為了貓熊得向中國低頭？

針對上野動物園的貓熊返還中國問題，菲菲毫不留情地在社群Ｘ公開表示「今後，中國或許會將貓熊當作『外交籌碼』來揮舞，但我們真的受夠了，不要再為了『請借給我們』而向他們低頭了。」

菲菲的評論核心，直指貓熊在國際關係中被當作政治工具的現狀。她接著呼籲：「（我們）應該訴求，不要將活生生的動物當作外交籌碼。」並且建議，既然貓熊屬於中國所有，她表示：「如果想看，就去中國看就好。」

東京都想要熊貓，中國的反應是？

菲菲這番言論雖然簡單，卻有效地反擊了長期以來「貓熊外交」對日本社會和外交產生的影響，主張日本應停止為了動物的租借問題而在外交上保持被動或屈從。

東京都政府今天則證實，上野動物園僅存的兩隻貓熊「曉曉」與「蕾蕾」將於明年1月下旬返還中國。儘管原訂返還期限為2月20日，但都政府解釋這是配合「中國方面檢疫設施的接收時間」所做的調整。

這意味著，日本將面臨自1972年貓熊首度訪日以來，首次出現沒有貓熊的空窗期。有媒體報導，雖然東京都已向中國表達了希望再次借予新貓熊的強烈意願，但目前尚未收到中國正式回覆。

