活的像NPC？夫妻拚命40年「1原因」淪為下流老人 淚崩揭晚年真實慘況
財經中心／王文承報導
許多人相信，只要一輩子努力工作、存錢、按時繳納年金保費，退休後就能安穩度日。然而現實卻一次次戳破這套人生公式。日本一對高齡夫妻，每月合計可領26萬日圓（約新台幣5.2萬元）年金，表面上是「標準退休族」，實際生活卻是一天只敢吃兩餐、傍晚在超市半價區與人搶熟食，40多年勞碌換來的晚年，與他們曾經想像的「安心退休」天差地遠。
夫妻1原因淪下流老人 淚崩揭晚年慘況
根據《THE GOLD ONLINE》報導，76歲的佐藤健治（化名）在建築公司服務超過40年，與73歲的妻子兩人同住。夫妻每月年金收入約26萬日圓，過去一直被認為足以應付退休生活。
佐藤坦言，自己曾深信「只要乖乖繳年金，老了就不用擔心」。他在50多歲時開始對制度感到不安，但直到60多歲才真正意識到問題的嚴重性，「原本以為退休後能稍微輕鬆一點，現在才發現自己太天真了。」
夫妻倆本以為，只要節省開支，26萬日圓勉強足夠生活，沒想到近年食品、能源與醫療費用接連上漲，徹底打破原有盤算。佐藤指出，過去每月3萬日圓就能解決的伙食費，如今動輒逼近4萬至5萬日圓（約新台幣8,000至1萬元），再加上固定資產稅、保險與醫療支出，幾乎沒有任何調整空間。
最後能削減的，只剩下飲食。夫妻倆長期維持「一天兩餐」的生活，把早餐與午餐合併，只吃一頓晚餐。佐藤無奈地說：「年紀大了，凌晨四、五點就會醒，但到中午前肚子真的很餓，只能忍。」
為了節省開銷，他們經常前往超市購買熟食，卻只能等到傍晚半價時段。佐藤形容，當店員拿著折扣貼紙出現時，多名高齡者瞬間圍上前搶購，「只為了幾十日圓，卻像是在爭奪生存。」那一刻，讓他感到前所未有的空虛與悲哀。
更沉重的是，夫妻原本還有一點積蓄，卻在幾年前因佐藤罹患重病，龐大的住院與治療費用幾乎將存款耗盡，讓退休生活徹底失去緩衝。
專家指出，日本年金給付制度未能完全反映物價上漲，加上未來年金縮水已成趨勢，退休族群的實質購買力正持續下滑。當住房、能源與醫療等固定支出不斷攀升，最先被犧牲的，往往就是最基本的「吃」。
這對老夫妻的處境，也讓「努力工作就能安穩退休」這個曾被奉為真理的人生信念，在現實中一點一滴崩解。
