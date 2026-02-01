活絡地方經濟 鳥松家具開運年登場 林岱樺承諾持續爭取資源

▲鳥松家具開運年熱鬧登場，林岱樺：支持地方商圈發展，讓產業走得長、走得穩。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為迎接嶄新的一年、活絡地方經濟，高雄市鳥松家具街商圈發展促進會今（1）日上午於鳥松區所前廣場舉辦「鳥松家具開運年」活動，現場透過開場表演、揮毫開運啟動儀式及市府小紅包發放，吸引不少鄉親到場參與，洋溢濃厚年節氣氛。立法委員林岱樺亦受邀出席，與地方產業及市民朋友一同為新年祈福。

▲林岱樺出席鳥松家具開運年，強調支持商圈升級、產業永續。

林岱樺表示，鳥松家具街是高雄極具代表性的產業聚落，不僅承載在地製造與工藝技術，更展現台灣家具產業長年累積的實力與底蘊。面對近年景氣波動與消費型態轉變，地方商圈經營不易，感謝商圈發展促進會與理事長吳宥霆帶領夥伴持續努力，以文化活動與節慶行銷方式，凝聚向心力、提升商圈能見度。

林岱樺指出，「鳥松家具開運年」不只是新年討吉利，更象徵地方產業新年度正式啟動，期待在新的一年，商圈更旺、產業更穩、市民生活更好。她也強調，她將持續在中央協助爭取相關資源，支持地方商圈與中小企業發展，協助傳統產業升級轉型，讓在地產業能夠永續經營。

活動最後在揮毫開運啟動儀式與小紅包發放中圓滿完成，立委林岱樺跟市議員黃飛鳳也發送仙渣餅祝福所有鄉親新的一年開運順心、生意興隆、闔家平安。（圖╱記者王苡蘋翻攝）