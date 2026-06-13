「活聖人」保拉姆姆百歲壽誕 捐禮金重建聖堂

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〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕在沒有冷氣、電視與現代3C科技的高牆內，有一座用一生靜默與祈禱守護世界的應許之地，天主教嘉義教區大林鎮「加爾默羅聖母聖衣會聖若瑟隱修院」，日前為被教友尊稱為「活聖人」的聖三保拉姆姆(Mother Paula)舉行了一場溫馨而神聖的百歲壽誕感恩祭。由嘉義教區主教浦英雄主禮，多位主教、神父及修女共同見證，來自全台各地三百多位教友與修會恩人齊聚。高齡百歲的保拉姆姆帶著喜樂的笑容，祝福在場所有人「都能活到百歲」，贏得滿堂喝采。

1927年出生在中國哈爾濱的保拉姆姆，1949年12月8日在美國聖克拉拉隱修院領受會衣，1954年來台投入傳教與建院工作，77年來，熱愛天主的心始終如一，常以「上主！我的天主，我的靈魂讚頌主，我的心靈朝拜主！」頌謝天主大恩典。保拉姆姆奉獻獲教會讚揚肯定，去年教宗方濟各頒授教會最高榮譽金十字勳章，表彰其對教會卓越長久服務貢獻。

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百歲壽誕感恩祭在聖堂舉行，浦英雄證道指出，保拉姆姆以祈禱陪伴教會，尤其關懷嘉義教區發展，是信仰典範，在姆姆身上看見天主奇妙作為，其智慧與喜樂成為眾人祝福，期許修道者效法她一生忠於聖召的精神。保拉姆姆默默為教會、世界及受苦的人祈禱，隱修生活展現堅定信德與奉獻精神。

保拉姆姆彌撒後致詞感謝眾人祝福，表示感恩祭不只為自己，更是為感謝讚美天主。並分享百年人生最大體悟是「認識天主，也認識自己」，勉勵大家在變動世界以天主為依靠。

保拉姆姆同時宣布，將大家贈送生日禮金全數捐出，作為重建沙崙聖加大利納堂之用。

大林隱修院由台灣的教友及恩人共同捐獻建造，11位修女進會院後，終其一生都不會出會院，自行栽種蔬菜水果，自食其力，過著沒電視、冷氣及3C產品的簡樸隱修生活，平時做教會使用的蠟燭、手工飾品及神父的祭衣。

大林聖若瑟隱修院啟用時舉行聖堂奉獻禮。(資料照，記者蔡宗勳攝)

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