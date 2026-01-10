「活著是在等這句話」陳佩琪回顧淒慘一年 秀存摺吐心酸
民眾黨創黨主席柯文哲昨（9）日拜會立法院長韓國瑜，韓親送第一張「馬上幸福」祝賀春聯。柯文哲太太陳佩琪今日也有感而發，表示柯近日馬不停蹄拜會很多地方，一心只想把過去一年該做卻沒做的事彌補起來，陳也感嘆指出去年是淒慘的一年，「我們全家已經被整得夠悽慘了」，柯文哲慘，全家也跟著慘。
陳佩琪今日在臉書回憶，去年是淒慘的一年，「我們全家已經被整得夠悽慘了，他（柯）慘，全家也跟著慘」，年初柯父已經病危，柯短暫交保那5天，立刻趕回新竹探視，柯老太太大概也絕望了，準備了一些食物讓柯帶著車上吃。而柯離開前，最後跟陳講了一句話：「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」。當時柯匆忙拿了些衣物，立刻趕去法院地下室成被囚狀態。
「這一年來我們家被整得不夠慘嗎？我是怎麼活下來的？」陳佩琪在文中細數去年心酸，並表示每次柯回家，總是習慣大叫報備「佩琪！我回來囉」，這一年沒聽柯這樣叫過她，陳也感嘆，「或許活著是在等這一句話吧」，等先生、等家人，人活著，有時是對心愛家人的一種義務。
陳佩琪也提到，網軍總喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，「所以在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大？」一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家資產全部扣住，包括她母親的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的。陳也在貼文中秀出存摺簿反問，「你皮包若留有幾千元，會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎？」
★未經判決確定，應推定為無罪。
