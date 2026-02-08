活著的意義是什麼？失智症權威：關鍵在「健康餘命」不能只有長壽

國人的平均壽命為80歲，你有想過活著的意義是什麼嗎？熱蘭遮失智症協會創會理事長、失智症權威白明奇於《腦科醫診療物語》一書中，描述失智症的發展與發病前後變化，並透過故事引導讀者理解，即使面對無法根治的疾病，仍能找到新的生活意義和價值。以下為原書摘文：







活著的意義是什麼？



想要找尋活著的意義，可以上網、也可以問AI，不過，那只是一般性的建議，唯有問自己才能知道真正的答案。大部分的人都有天生的長處、或是後天習得的專長，做自己有把握、且得心應手的專長是件很快樂的事。出自職人的手所完成的工作，這件工作又剛好可以幫忙別人，這是最好不過的了。

有次到獨立山健行，森林鐵路旁的老婦人年歲已經80好幾了，正低頭掃地，屋簷下整齊擺著幾種蔬菜、水果、蕃薯等，吸引遊客的目光。一問之下，他還可以做事。南部的人通常把從事農作稱為「做事」，做事的人可以一直做到很老，可以維持關鍵技術與經驗，產能雖然比不上現代化的經營栽種，但至少有產出、販售有收入。

幾天前，台灣神經學學會邀請了瑞典哥德堡大學的精神科醫師IngmarSkoog教授來演講，我們也算是多年好友。瑞典從1990世代出生的人就開始定期追蹤各種身體、心理數據，發表很多報告。

其中最有意思的是，當今70歲～75歲的人比幾十年前的同齡人在身體能力、健康狀況、心理層面都更為優秀，甚至接近過去50歲的人的生理指數，心理上則是更為健康，因此提出「70歲是新50歲」（70 is the new 50）的口號。

依照IKIGAI的說法，有熱情、有才能、有需求、又有經濟收入，是人生最完美的境界。日本有位108歲的老婆婆還可以執行理容的工作，被列入金氏世界紀錄，這當然是有收費的正式專業服務。百工千業，離開職場之後，仍然可以繼續做的事包括廚師、縫補、裁縫、書法、繪畫、音樂、醫療、水電、插花、設計等，生產線、辦公桌行政事務者，就比較沒有辦法了。





如果整天只做這3件事



我曾經在門診試探家屬家中的老人都在做些甚麼？病人大都是年紀大的老人，有些是輕度認知障礙，有些是輕度失智或中度失智，答案前3名是吃飯、睡覺、看電視，能夠做點家事就算是很不錯的，仍可幫忙看店、做農或魚塭的，為數極少。

後來，2024年夏天，在一場由來自東京老人研究中心的學者岩田淳醫師演講的場合，事先我請他問問日本的情況，答案居然一樣。我和內人討論，她的回應是，每個人的期望值或許不同。於是我又問了家屬，如果整天只做這3件事可以接受嗎？「不然能怎麼樣」「這樣可以了」「平安就好」。

基於此，2020年底，我邀請台南5大博物館推出博物館處方簽（LiHA PASS），仗著醫師開出處方的優勢，成功地讓近200位原本足不出戶的老人踏出家門，走訪台南美術館、奇美博物館、台灣文學館、歷史博物館與成大博物館，成效很好，引起藝文界一陣轟動。

2022年春天，熱蘭遮失智症協會啟動「Z之細道」活動，藉由健走來認識附近古蹟與名店，當時我提出了「三筋（腦筋、血筋、腳筋）好、舒適老」的口號，得到很多迴響，到2025年春天，總共辦理5次健走，開發4條路線，稍後的夏天，將規劃第5條路線。

推展一個想法或是做法就像推銷新商品一樣，或許更接近詐騙的手法。推銷員會不厭其煩地向潛在顧客介紹商品的優點，會有神奇的改變，還分享成功使用的例子，直到對方聽進去點頭、並掏出錢包，不僅如此，買客還會主動向他人推薦下去。





減少不健康餘命的年數



這幾年，我也一直在思考，人生有一段不算短的時光，不用為了功名利祿而打拚，不需要朝九晚五、甚至加班熬夜地生活。根據勞動部的數據，台灣65歲以上的勞動參與率為9.9%，遠低於南韓的38%和日本的25.7%。

此外，45歲至64歲的勞動參與率為66.4% ；顯然不少人60歲不到就離開職場，這樣的話，之後到平均壽命的80歲還有超過20年的時間要做些甚麼呢？含飴弄孫，算是享天倫之樂嗎？

勞動主管機關是可以更積極推動中高齡就業的政策，以使生理認知健康的老人可以活得更有價值；民間也可以創造一個平台與機會，使這個好意得以實現。

最近，政府提出「健康台灣」的計畫，編列預算、鼓勵醫護人員有效控制國人三高等心血管慢性病，以期減少不健康餘命的年數，結果十分令人期待。這樣的結果，不僅能延長壽命，也會提升生活品質。然而，我們也要面臨一個新的問題，就是這增加的生命，要如何創造「活著的意義」？

2025年，可以改變阿茲海默症歷程的治療（disease modifying therapy）在台灣正式上市，雖然價格昂貴，也有不少副作用，經過嚴格的篩選、而獲得治療的輕度認知障礙或輕度失智病人，其生活功能或認知功能的退化料將延後數個月到數年，我們不禁也要問，這對病人與家屬的意義又是什麼？對於越來越多老人，尤其健康餘命越來越長的國人，我們要提出怎樣的計畫來創造活著的意義，這是刻不容緩的課題。

（本文摘自／腦科醫診療物語／好的文化）

