活蟑螂驚見醬汁桶掙扎！台南知名牛肉湯店道歉 衛生局出手了

生活中心／彭淇昀報導

食安問題層出不窮。有網友在社群平台上發文指出，台南知名牛肉湯店「附贈巨大活體蟑螂」，對此，台南市衛生局接獲通報後，今（8）日隨即派員前往稽查，並強調若違規複查不合格，將依《食品安全衛生管理法》處理，最高裁罰6萬至12萬元。

台南一間知名牛肉湯爆食安問題，醬汁鐵桶內驚見「活蟑螂」。（示意圖／資料照）

有網友在Threads上發文表示，台南知名牛肉湯「附贈的巨大活體蟑螂」，並PO出店內的醬汁鐵桶裡，有隻活生生的蟑螂在醬汁裡掙扎，泡在裡面令人作嘔。

對此，留言區有自稱牛肉湯二代的業者出面回應，「在此跟您說聲抱歉，對此件事我們深感抱歉與自責，也很希望能當面跟您致歉，我們會努力注意，拍謝。對此，本店將會迅速進行1、全店消毒；2、聘請專業除蟲；3、加強整體人員衛生訓練。對於這種可怕的生物我們也是絕對不容牠的恣意妄為，很抱歉讓大家困擾了，再次獻上最深的歉意」、「以上我們都會盡力改進，真的很抱歉讓您有不好的用餐體驗，在此會注意內部所有同仁的職責教導，真心對您很抱歉」。

台南市衛生局在接獲通報後，今日即刻派員稽查，台南市衛生局副局長林碧芬指出，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，若複查仍不合格者，可依《食安法》處6萬元至2億元罰鍰。

衛生局指出，根據《食安法》第8條要求食品業者的人員、場所及設備均需符合良好衛生規範，業者應落實自主管理，避免產品不符衛生標準。

針對牛肉湯店的查核結果，店家已完成商業登記與食品業者登錄，現場環境清潔、食材存放及冷藏溫度均符合要求，但「備用食材包覆」不符規定，須在12月22日前改善。此外，業者表示將加強冷藏保存、全店消毒，並委外除蟲。衛生局提醒，民眾如發現食品異物應保留證據並通報；業者則須強化環境清潔與食材管理，以確保食品安全。

