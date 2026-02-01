「活該你賺爛！」竹科這家手搖飲7:30就開門 社畜淚推：好懂事的店家

竹科上班的網友近日分享週邊手搖飲店，竟然7點半就開門營業，直呼真是上班的快樂來源，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

台灣手搖飲店隨處可見，但通常都是10點才開門，近日一名有網友在社群發文分享表示，竹科附近的50嵐，早上7點半就營業，直呼「進竹科上班的精神糧食與快樂來源」。貼文引起熱議，網友興奮表示，「這個資訊好重要」、「好懂事的店家」、「活該你賺爛」。

這名在竹科工作的網友日前在Threads發文表示，50嵐寶山店早上7點半就開門營業，「真的是進竹科上班的精神糧食與快樂來源」。原PO也分享在店門口買手搖飲的照片，只見一旁的店面鐵門還未拉起來，只有50嵐已在做生意。

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言表示，「園區需求啊！業務早上要進廠拜訪當然要帶點「歐密雅給」、「好懂事的店家」、「好早開好幸福喔」、「活該你賺爛」、「真的超方便的！每天報到」、「我也一直都喜歡50嵐」、「不說了，去找房子租了」、「哇嗚～7:30就有，那員工幾點要到店煮珍珠啊！」。

也有網友分享自己的觀察，「新竹的美食除了麥當勞，還有一堆療癒飲料店」、「我觀察過幾個縣市的五十嵐，幾乎只有它們屹立不搖的開下去，同一條街的飲料店都不知道換過幾輪了呢，真的很厲害」。

