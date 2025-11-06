活豬今可運！39萬豬待宰 農業部管制出豬穩價

豬肉禁宰禁運多日，6日中午12點開始，即將重返市場。（圖／東森新聞）





全國活豬禁運禁宰政策將陸續解封，農業部預估，將有35萬到39萬頭豬隻進入市場，豬農擔憂供過於求，將造成價格下跌，農業部重申，會以管制方式穩定豬價。不過，豬肉即將重返市場，各縣市政府利用空檔，前往肉品市場進行大消毒。

雲林最大的肉品市場工作人員展開大規模消毒，從放置豬隻的待拍豬場，還有拍賣場等等，市場裡頭零死角清消，走到外頭，還有消毒車進行，滴水不漏的防疫工作，養豬大縣如臨大敵，就是因為從6日中午12點開始，恢復活豬運載，7日凌晨零時，開放拍賣、屠宰、屠體運輸。

農業部次長杜文珍：「我們的防疫工作，其實也沒有減少，包括在肉品市場，在屠宰場每天的拍賣，有好多豬隻進出，這個的消毒清潔，以及人員的管制就更為重要。」

豬隻禁宰、禁運，陸續解封，但根據農業部統計，這期間累積延遲上市豬隻，約35萬至39萬頭，為避免解禁後，大量出豬造成價格崩跌，農業部管制出豬。只是防疫已達到清零目標，台中市議會要求市府，進行非洲豬瘟事件專案報告，書面報告寫到「防疫成效顯著」，遭綠營狂批。

台中市長盧秀燕：「中央跟地方的目標是一致的，我們最大的任務，就是要把疫情鎖在個案的案場，然後病毒不外流，就這部分來講是有達成。」

另外報告也被質疑，唯一被懲處的，只有兩位基層員工。

台中市副市長鄭照新：「這是錯誤的訊息，目前懲處名單尚未公布，仍然在進行相關的調查，所以這是錯誤的訊息。」

台中市從爆發非洲豬瘟，市府從疫調到防疫作為，都有檢討空間，但防疫工作還沒停，中央送上越光米給台中市府，防堵非洲豬瘟，希望豬事順利。

