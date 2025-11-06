活豬今解禁！高雄再加碼補助 豬肉攤可領4.5萬元

非洲豬瘟配圖，市場肉攤休息。廖瑞祥攝



台中爆發全國首例非洲豬瘟，中央宣布今（11 /6）午12點起解禁活豬運輸，明日凌晨起開放豬隻屠體運輸，但仍禁止廚餘養豬，以防疫情擴散。為協助因防疫政策受影響的豬肉攤商，高市府推加碼補助方案，配合經濟部每攤補助3萬元，再補助1.5萬元，讓每攤生鮮溫體豬肉攤商可領4.5萬元補助金。

高雄市長陳其邁表示，許多攤商在防疫關鍵時期主動配合暫停營業，展現高度公德心與社會責任。市府除免收公有市場豬肉攤位使用費一個月，更加碼補助，以實際行動支持攤商度過防疫與經營的雙重挑戰。

自10月22日非洲豬瘟疫情引發關注以來，高市府於隔日立即啟動每日市場監控機制，持續掌握全市公有與民有市場豬肉供應與價格變化，並依中央政策滾動調整防疫措施，確保民生供需穩定。

此次補助對象依經濟部公告，為高雄市列管的公、民有零售市場及攤集場中，專營販售生鮮溫體豬肉的攤商，且於疫情前即有營業事實。攤商若因配合中央禁宰禁運政策暫停販售造成損失，可領取中央補助3萬元，加上高雄市府加碼1.5萬元，共計每攤可獲4.5萬元補助。

經濟發展局指出，禁宰禁運解除後，市府將立即派員至各市場協助攤商完成造冊與申請。若市場無管理委員會，市府亦將主動協助現場造冊，並統一函送經濟部商業發展署審核，補助款將直接匯入攤商帳戶。

