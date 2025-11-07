即時中心／綜合報導

農業部宣布恢復活豬運輸與屠宰拍賣作業，雲林作為養豬大縣，肉品市場今（7）日提前一小時開拍，第一隻毛豬每公斤拍賣均價以99.6元開盤；總經理黃加安表示，目前來看與非洲豬瘟消息傳出前差不多，相對穩定。彰化肉品市場同樣提前開拍，有民眾一次標下5頭，他表示，每頭價格都在每公斤110多元左右，波動不大、還算可接受。

雲林肉品市場今天提前從早上8點40分開拍，第一頭豬約132公斤，成交價格為每公斤99.6元。預計今將開拍2,650頭豬。總經理黃加安指出，跟10月22日疫情爆發前的平均牌價86.19元，目前價格看起來相對穩定，也感謝豬農朋友可以秩序出豬。

黃加安也提到，從10月22日開始禁運禁宰，到現在已經15天，因此平均重量比以往高出7至8公斤，目前看來130公斤的規格豬還算可接受；開盤價格也平穩，讓豬農有相當的利潤。他強調，由於豬農已經15天沒有收入，壓力真的是蠻大，也期盼能讓承銷人買到價格比較合理的豬肉。

快新聞／活豬屠宰解禁！肉品市場今提前開拍 雲林、彰化拍賣價曝光

雲林肉品市場總經理黃加安指出，跟10月22日疫情爆發前的平均牌價86.19元，目前價格看起來相對穩定，也感謝豬農朋友可以秩序出豬。

彰化肉品市場同樣也提早開拍，預計將拍賣2,381頭豬。有得標者一口氣標下5頭，他受訪時表示，每頭價格都在每公斤110多元左右，價格還算可接受、波動不大；豬重約在120公斤左右，也算漂亮。





快新聞／活豬屠宰解禁！肉品市場今提前開拍 雲林、彰化拍賣價曝光

彰化肉品市場同樣也提早開拍，有得標者一口氣標下5頭，每頭價格都在每公斤110多元左右，價格還算可接受、波動不大。









