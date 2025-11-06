活豬恢復載運屠宰 農業部送清零茶、小豬流沙包

（中央社記者汪淑芬台北6日電）全台活豬今天中午12時起恢復載運，明天0時起恢復拍賣、屠宰。農業部今天也在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，送出清零茶和小豬流沙包給在場防疫團隊。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天舉行第49次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署召開記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

陳駿季說，這次非洲豬瘟疫情就鎖在台中案例場，經過3輪清查，全國其他養豬場都很乾淨，已達清零目標，中午起活豬禁運解除，恢復載運，明天0時解除禁宰，恢復拍賣與屠宰。

陳駿季說，希望從現在開始台灣持續維持清零，防疫不能鬆懈，應變中心仍會運作，每週開1次會，設在台中的前進應變所則結束任務。

應變中心公布3輪防疫報告，全國除案例場外，檢驗3915件死亡豬隻全部陰性，檢驗1652件化製場原料，也全部陰性。

另外，全國豬場健康訪視共1萬5000場次，肉品市場、屠宰場全面清消共159場次，查核化製場化製車自主清消593車次，化製場卸料區清點及場內車輛清消共987車次。

陳駿季提醒，禁用廚餘餵豬仍未開放，違規者農業部將立即對豬場豬隻進行移動管制，如果申請「飼料差額及廚餘清運油資」，都不會給予補助。（編輯：陳清芳）1141106